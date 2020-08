Uniserver wil met overname Denit compleet ecosysteem bieden

Uniserver Groep, een Nederlandse leverancier van IaaS-, workspace- en multiclouddiensten, neemt branchegenoot Denit over. Met de overname wil Uniserver MSP- en ISV-klanten een completer ecosysteem bieden voor multiclouddiensten.

De overname is volgens Uniserver ingegeven door de snel veranderende markt van clouddiensten voor MSP’s. Met Denit, een aanbieder van PaaS-, container- en beheerde diensten voor vooral de ISV-markt, moet een compleet ecosysteem ontstaan. Met dit ecosysteem wil de multicloudspecialist nog beter zijn klanten bedienen met kennis en kunde over flexibele systemen die IT versimpelen en ook de business ondersteunen.

Daarnaast wil Uniserver met de overname zijn doelstelling verwezenlijken om marktleider te worden voor het leveren van multiclouddiensten aan Nederlandse MSP’s en ISV’s.

Uitbreiding dienstenpakket

Na de overname wil Uniserver het bestaande dienstenpakket verder gaan uitbreiden. Op deze manier verwacht het bedrijf beter te kunnen inspelen op komende ontwikkelingen rondom continuous development (CI/CD) met behulp van containertechnologie als Kubernetes, Red Hat Openshift of Docker.

Overnamedetails

De Uniserver Groep neemt alle aandelen van Denit over, inclusief het meerderheidsbelang van investeerder Main Capital. Oprichter Dennis Bruin van Denit verlaat het bedrijf. Beide bedrijven blijven verder vanuit de eigen vestigingen in Alkmaar en Amsterdam werken en onder hun eigen naam.