IBM denkt modellen en methodes in handen te hebben waarmee het ‘voor altijd de manier waarop we problemen oplossen veranderen’. Het IT-bedrijf komt ook met technologie om grote AI-workloads efficiënt in hybrid cloud-omgevingen te draaien.

Tijdens het IEEE CAS/EDS AI Compute Symposium kondigde IBM Research aan dat er nieuwe technologie is, zo schrijft ITProPortal. Het gaat om AI hardware accelerators die compute power enorm laat toenemen zonder extra energiebehoeften.

IBM en Red Hat

Zulke accelerators kunnen enorm helpen bij wetenschappelijke ontdekkingen. Ze zijn echter dus ook heel interessant waar het gaat om het energiegebruik. IBM werkt ook samen met dochter Red Hat. Hierdoor kunnen de IBM Digital AI Cores goed communiceren met Red Hat OpenSchift en het verdere Red Hat-ecosysteem.

Er is ook een samenwerking met Synopsys om de architectuur van chips voor kunstmatige intelligentie verder te verbeteren. Vooral problemen met de bandbreedte van het geheugen moeten zijn opgelost als IBM zijn nieuwe plannen eenmaal implementeert. Er wordt bovendien gekeken naar een betere infrastructuur om chips te verpakken.

Kunstmatige Intelligentie

IBM Research denkt dat kunstmatige intelligentie de oplossing is om de wetenschap te helpen. Vooral het kunnen verwerken van grote datasets is daarbij belangrijk, naast geheugen, bandbreedte en rekenkracht. IBM zegt erover: “Door samen te werken met Red Hat, Synopsys en andere partners, zullen onze vorderingen in AI-hardware en hybrid cloud beheer software integratie modellen en methoden mogelijk maken die de manier waarop we problemen oplossen voor altijd zullen veranderen.”

Goed nieuws bovendien voor open source-fans: de AI Cores van IBM zijn nu open source gemaakt.