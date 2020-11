Coupa neemt LlamaSoft over

Coupa heeft bekendgemaakt Llamasoft over te nemen. Bij de overname is een bedrag van 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) gemoeid.

Llamasoft is een bedrijf dat analysesoftware levert aan bedrijven, met het doel om hun supply chain (bevoorradingsketen) efficiënter te maken. De software van het bedrijf maakt een virtueel model van de keten, zodat analisten kunnen onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Eventuele verbeteringen kunnen vervolgens gesimuleerd worden.

Verbetering van Coupa-aanbod

Ook Coupa biedt een service aan om de bevoorradingsketens van klanten de analyseren. Dit is onderdeel van het platform waarmee klanten hun uitgaven kunnen analyseren. Dit platform onderzoekt de transacties die door het platform gaan en geeft klanten tips om efficiëntie te winnen. Met de overname van Llamasoft hoopt Coupa deze techniek te kunnen verbeteren.

Coupa

Coupa is een grote speler in de wereld van financiële software. Grote organisaties als Salesforce gebruiken de software om een overzicht te houden over hun uitgaven. Het bedrijf claimt dat het tot op heden meer dan 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) verwerkt heeft.

Het bedrijf is de laatste jaren actief bezig om zakelijke uitgaven slimmer te maken. Vorig jaar kondigde het bedrijf een pakket nieuwe innovaties aan die dit moeten bereiken. Ook heeft het bedrijf onlangs zijn kostenplatform verder geautomatiseerd.