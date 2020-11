IBM komt met cloud-platform gericht op 5G

IBM heeft onlangs een cloudgebaseerd platform gelanceerd voor de telecomindustrie: IBM Cloud for Telecommunications. Met dit platform en het uitgebreide partnerecosysteem, waaronder Nokia, Samsung en zelfs Cisco, hoopt Big Blue zijn deel van de interessante 5G-markt veilig te stellen.

Volgens Big Blue is IBM Cloud for Telecommunications een cloudgebaseerd hybrid cloud-architectuur voor telecomoperators. Met deze cloudgebaseerde architectuur kunnen telecomoperators uitdagingen aanpakken als hun digitale transformatie, het verbeteren van hun digitale klantencontact en het verbeteren van de werking van zakelijke applicaties en infrastructuur voor 5G- en edge-netwerken.

IBM wil hiermee natuurlijk ook zijn deel van de lucratieve 5G- en edge-markt opeisen. Met het platform gaat Big Blue onder meer de concurrentie aan met oplossingen van HPE en de Azure-diensten voor 5G van Microsoft.

Structuur IBM Cloud for Telecommunications

Concreet is IBM Cloud for Telecommunications gebaseerd op Red Hat OpenShift en de -nu nog alleen in bèta beschikbare- dienst IBM Cloud Satellite. Met deze technologie kunnen telecomoperators clouddiensten van Big Blue overal uitrollen waar zij maar willen. Of dit nu in de (public) cloud is, in hun on-premise datacenters of op edge-locaties, zoals basisstations. Naast het uitrollen van deze clouddiensten kunnen zij ook gelijktijdig industrie specifieke vereisten en dataprotectie naar deze locaties uitrollen.

Binnen IBM Cloud for Telecommunications zijn ook de IBM-oplossingen IBM Edge Application Manager and IBM Telco Network Cloud Manager geïntegreerd en wordt de functionaliteit hiervan uitgebreid. Deze oplossingen helpen telecomoperators onder andere om de kosten van hun netwerkinfrastructuur omlaag te brengen, meer automatisering toe te voegen en de uitrol van diensten te versnellen.

Groot partnerecosysteem

Naast de speciale oplossingen brengt het cloud-platform een groot ecosysteem van partners met zich mee. Dit ecosysteem moet er onder meer voor zorgen dat de technologie en expertise van deze partners ook binnen het cloud-platform van IBM beschikbaar zijn.

Op deze manier kunnen klanten dan eenvoudig hun belangrijke workloads zonder problemen vanaf de netwerk-core tot aan de edge-locaties beheren. Ook kunnen telecomoperators straks dan meer waarde halen uit de data die al deze locaties opleveren en daarmee verder innoveren. Natuurlijk vooral op het gebied van 5G-oplossingen en-toepassingen.

Voor IBM Cloud for Telecommunications is een partnerecosysteem van 35 partners opgetuigd. Denk daarbij aan leveranciers van netwerkapparatuur als Nokia, Cisco en Samsung. Andere partners leveren software-defined netwerkoplossingen, zoals Juniper Networks, Dell Technologies en HPE. Daarnaast zijn er nog vele softwareleveranciers, aanbieders van SaaS-diensten en andere hardware-partners.

Het is de bedoeling dat dit ecosysteem in de komende tijd verder wordt uitgebreid. IBM stekt voor dit partnerecosysteem financiële ondersteuning beschikbaar en een speciaal laboratorium waar de diverse oplossingen en toepassingen kunnen worden ontwikkeld en getest.

