Techgiganten mikken op appstandaarden met Modern Computing Alliance

Het recent opgerichte samenwerkingsverband Modern Computing Alliance wil een algemeen ecosysteem bewerkstelligen voor webgebaseerde applicaties. Dit om zakelijke klanten meer keuzevrijheid te kunnen bieden.

Onlangs hebben een aantal grote techgiganten het samenwerkingsverband Modern Computing Alliance opgericht. Initiatiefnemers van dit nieuwe samenwerkingsverband zijn Google, Box, Citrix, Dell, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMware en Zoom.

Het samenwerkingsverband moet het makkelijker maken om naar clouddiensten over te stappen met behulp van zakelijke webgebaseerde applicaties. Het gaat daarbij in het bijzonder om zogenoemde progressive web applications (PWA’s). Dit moet de keuzevrijheid in het afnemen van clouddiensten bevorderen.

De deelnemende partijen geven aan dat zij een aantal gezamenlijke en vendor-onafhankelijke standaarden en technologieën willen ontwikkelen. Hiervoor ontwikkelt de Modern Computing Alliance een geïntegreerde roadmap op basis van alle ervaring, inzichten en kennis van de leden.

Roadmap Modern Computing Alliance

Deze roadmap gaat zich in eerste instantie richten op het verbeteren van prestaties van deze zakelijke webgebaseerde applicaties. Daarnaast worden het verbeteren van de security voor cloudgebaseerde data en het ontwikkelen van oplossingen die dataverlies tegengaan aangepakt.

De eerste werkzaamheden richten zich tevens op het verbeteren van werken en samenwerken op afstand en het vergroten van de productiviteit. Concreet richten de activiteiten zich daarbij op het leveren van meetgegevens om analyses uit te voeren. Met de resultaten van deze analyses kunnen workflows voor medewerkers en teams op afstand worden ontwikkeld, om de productiviteit toe te laten nemen.