IBM neemt cloudspecialist Nordcloud over

IBM neemt de Finse leverancier van zakelijke clouddiensten Nordland over. Big Blue wil hiermee zijn kennis op het gebied van hybrid cloud en aanverwante technologie, tools en methodologie verder uitbreiden.

De overname van de Finse cloudspecialist past geheel in het streven van Big Blue om een dominante speler op het gebied van hybrid cloudoplossingen te worden. Hiervoor heeft IBM eerder dit jaar al aangekondigd zijn infrastructuurtak in een apart bedrijf af te splitsen.

Om zich van meer expertise voor de hybrid cloud te verstevigen heeft IBM al Red Hat overgenomen en heeft het ook recent de applicatiemonitoringsspecialist Instana overgenomen.

Portfolio van Nordcloud

Nordcloud biedt IBM straks een compleet portfolio van zakelijke clouddiensten die klanten helpen met hun cloudprojecten. Hiervoor beheert Nordcloud onder meer de public cloudomgevingen van klanten, houdt het workloads in de gaten om problemen te voorkomen en voor het optimaliseren van de infrastructuur.

Overige diensten

Daarnaast biedt Nordcloud ook belangrijke trainingsdiensten. Deze diensten maken het beheerders van klanten mogelijk om meer te weten te komen van de grote drie public cloudplatforms. Verder krijgt IBM met de overname ook veel software engineering-expertise in handen. De Finse cloudspecialist levert onder meer applicatie-ontwikkeldiensten die klanten helpt om bestaande workloads naar de cloud te brengen.

De overname moet in het eerste kwartaal van komend jaar zijn beslag krijgen. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.

Tip: Red Hat voelt zich onoverwinnelijk met OpenShift onder vleugel IBM