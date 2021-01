Google laat VM Manager grote hoeveelheden instances beheren

Google heeft VM Manager gelanceerd, voor het automatisch beheren van grote hoeveelheden instances binnen Google Cloud. Hierbij gaat het vooral om het beheer van besturingssystemen en applicaties.

Het beheren van grote hoeveelheden instances binnen Google Cloud is voor veel bedrijven een lastige en vooral tijdrovende klus. Google heeft hiervoor nu een oplossing uitgebracht met zijn VM Manager suite van tools voor geautomatiseerd infrastructuurbeheer.

Met VM Manger krijgen bedrijven tools in handen om zowel het door de instances gebruikte besturingssysteem en de hierop draaiende applicaties en software geheel geautomatiseerd te beheren.

Volgens Google levert VM Manager beheerders veel tijdsbesparing op, vooral door de geheel geautomatiseerde processen. Ook is het eventueel mogelijk te besparen op de kosten van softwarelicenties. Doordat VM Manager direct de hele configuratie-workflow automatisch binnen Google Cloud afhandelt, is het niet nodig hiervoor aparte tools aan te schaffen.

Beheer van besturingssystemen in VM Manager

Voor het beheer van de besturingssystemen beschikt VM Manager over onder meer een patching tool dat naar verouderde versies van Linux en Windows zoekt. Wanneer deze worden gevonden, kunnen beheerders de noodzakelijke updates uitrollen en implementeren via onder andere de standaard console van Google Cloud. VM Manager verzorgt deze updates ook zelf geheel geautomatiseerd via de ingebouwde tool voor het plannen van patches.

Software- en applicatiebeheer

VM Manager biedt bovenstaande functionaliteit ook voor de op de diverse instances draaiende applicaties en software. Ook hier zoekt de tooling verouderde applicaties en software en vervangt deze wanneer nodig.

Met de tool Configuration Management zorgen beheerders voor het uitrollen, bevragen en handhaven van consistente configuraties van de, in de vorm van virtuele machines (vm’s) aanwezige, applicaties en software.

Extra functionaliteit hierbij is onder meer volledig geautomatiseerde remediation-features om handmatig werk te vermijden. Guest policies op ieder vm moeten ook de softwareconfiguratie consistent houden volgens de techgigant. Wanneer vm’s niet aan deze policies voldoen, zorgt de tool ervoor dat de verkeerde configuratie automatisch wordt aangepast.

Monitoring

Verder is in VM Manager een monitoring console ingebouwd. Deze console geeft onder meer inzicht in welke Linux-versies op instances zijn geïnstalleerd. Ook laat deze console zien hoeveel applicaties of software-onderdelen op de instances draaien.

Google geeft aan in de komende maanden meer functionaliteit voor VM Manager te gaan ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

