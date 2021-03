Google kondigt Network Connectivity Center aan

Google Cloud heeft zijn Network Connectivity Center aangekondigd. Het is een tool waarmee gebruikers netwerken in de cloud en on-premise kunnen beheren. Zo moet het beheer van hybrid cloud en multicloud eenvoudiger worden.

Gebruikers van het Network Connectivity Center kunnen de tool gebruiken om te verbinden met vpn’s, interconnects van partners, routers van derde partijen of SD-WAN’s, schrijft Google in een blogpost.

“Als industrieleider is een snel en betrouwbaar netwerk essentieel om onze productiviteit te behouden over een groot aantal van onze wereldwijd verdeelde werkcentra”, vertelt Miguel Mejia, WAN Engineering Lead van Colgate-Palmolive. “We begrijpen dat Network Connectivity Center (NCC) van Google Cloud ons kan helpen met het behalen van een bredere toegang tot het wereldwijde netwerk van Google en ons ook in staat stelt om op een consistente manier te verbinden met onze werkers en applicaties op afstand.”

Overzicht in een single pane of glass

Google benoemt vijf aspecten van het Network Connectivity Center. Zo biedt het een enkel connectivitymodel, waar andere netwerken naadloos op kunnen aansluiten. Ook biedt het de flexibiliteit om eenvoudig en betrouwbaar nieuwe netwerken toe te voegen. Verder kunnen er verbindingen met de cloud aangelegd worden op basis van vpn’s. Integratie met SD-WAN is ook een optie. Dit alles kan real-time vanaf een single pane of glass worden bijgehouden.

Samenwerking met Cisco

Ter aanvulling van het Network Connectivity Center heeft Google ook een samenwerking met Cisco aangekondigd. Het Network Connectivity Center kan eenvoudig worden aangesloten op de Cisco SD-WAN Cloud Hub. Hierdoor kunnen gebruikers de globale infrastructuur van Google en vManage van Cisco SD-WAN gebruiken om filialen en on-premise datacenters te verbinden met de cloud.

“Google Cloud en Cisco blijven innovatie stimuleren voor onze gezamenlijke klanten om veilige en geautomatiseerde SD-WAN-toegang mogelijk te maken vanuit applicaties en diensten die draaien op Google Cloud Platform”, zegt JL Valente, vice president, product management, voor Cisco Enterprise Routing, SD-WAN en Cloud Networking. “Onze nieuwste integratie breidt niet alleen de Cisco SD-WAN-fabric uit naar Google Cloud om de provisioning van site-to-cloud connectiviteit moeiteloos te automatiseren, maar geeft klanten ook de keuze om Google Cloud te gebruiken voor het leveren van een zeer betrouwbaar, high performance wereldwijd cloud-netwerk voor site-to-site connectiviteit dat in enkele minuten kan worden ingezet.”

