Robin.io verbetert zijn cloud-native storageplatform voor Kubernetes

Robin.io heeft nieuwe functionaliteit aan zijn Robin Cloud Native Storage for Kubernetes-platform toegevoegd. Ook introduceert de container storagespecialist een gratis levenslange versie, RobinExpress.

Robin.io is een leverancier van storage- en datamanagement voor Kubernetes. Hiervoor heeft het eigen platform Robin Cloud Native Storage for Kubernetes ontwikkeld. Dit CSI-compliant blockstorageplatform werkt met iedere workload en op ieder op Kubernetes gebaseerd platform. Functionaliteit die het platform levert is onder meer het maken en opslaan van snapshots, het maken van back-ups, cloning, het migreren en beveiligen van data met eenvoudige commando’s.

Met deze tool kunnen ontwikkelaars snel hun zakelijke workloads uitrollen en beheren op het containerbeheerplatform Kubernetes. De tool levert daarnaast dezelfde ervaring die bare-metal-oplossingen bieden en ondersteunt met standaard api’s ook Kubernetes-native administratieve tools als Kubectl, Helm Charts en Operators.

Toegevoegde functionaliteit

In de laatste versie toegevoegde functionaliteit omvat onder meer multicloudportabiliteit voor complexe stateful applicaties die op Red Hat OpenShift Marketplace worden uitgebracht. Andere functionaliteit is datamanagement voor Helm Charts. Hierdoor is het mogelijk snapshots en back-ups van een Helm-release te maken en deze als een enkele entiteit te migreren.

Ook is datalokaliteit toegevoegd voor prestatiegevoelige workloads en ondersteuning van affinity- en anti-affinity-policies voor de beschikbaarheid van stateful applicaties die afhankelijk zijn van gedistribueerde databases en big data-platforms. Verder biedt het platform nu ook op consumptie gebaseerde pricing voor Robin Enterprise. Gebruikers betalen nu alleen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken.

Introductie gratis Robin Express

Naast nieuwe functionaliteit maakt Robin.io ook bekend dat het met een eeuwigdurende gratis versie komt; Robin Express. Deze gratis versie van het platform complementeert de betaalde versie Robin Enterprise. De betaalde versie biedt onder meer 24/7 ondersteuning voor bedrijven en ongelimiteerde node- en storagecapaciteit. Ook biedt de betaalde versie nu per node/uur gebaseerde pricing, zoals al hierboven beschreven.

Met de gratis versie Robin Express biedt de cloud-native storagespecialist alle functionaliteit van de betaalde versie. Dit in tegenstelling tot leveranciers die software leveren met basisfunctionaliteit, waarbij voor meer toepassingen de teller gaat lopen. De enige beperking die Robin.io voor deze versie heeft doorgevoerd is de node- en storagecapaciteit. Voor deze versie is dit 5 nodes en 5 TB aan opslag.

