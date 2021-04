SurveyMonkey lanceert twee nieuwe tracker tools

Het software bedrijf SurveyMonkey heeft twee nieuwe AI-oplossingen aangekondigd voor marktonderzoek en branchemonitoring: SurveyMonkey Brand Tracker en Industry Tracker.

Met de nieuwe tools kunnen merken en financiële dienstverleners verschuivingen in marktperceptie nauwlettend in de gaten houden en on-demand gegevens over hun bedrijf bij meer dan 144 miljoen respondenten verzamelen.

SurveyMonkey Brand Tracker

Met SurveyMonkey Brand Tracker kunnen bedrijven doorlopend merkprestaties meten en bijhouden. Zo zouden ze bijvoorbeeld gedragstrends in meerdere markten kunnen volgen en analyses van consumenten kunnen gebruiken om de effectiviteit van campagnes te beoordelen. SurveyMonkey geeft aan dat door de pandemie, de digitale transformatie en het veranderende consumentengedrag traditionele marktonderzoeksbureaus niet meer dezelfde waarde kunnen leveren als voorheen. De tool van het bedrijf zelf zou aan de andere kant gebruik maken van tech, waarmee altijd actuele inzichten gegenereerd kunnen worden. Onder andere het kleding- en schoenenmerk Allbirds gebruikt SurveyMonkey om on-demand actuele enquêtes uit te voeren. Dankzij de tool hoeven ze niet meer op kwartaalrapporten te wachten van een externe leverancier, maar kunnen ze continu zelf de status van hun bedrijf in de gaten houden.

Industry Tracker

Industry Tracker is bedoeld voor professionals die onderzoek doen naar investeringen en financiën. Met de tool kunnen ze de veranderende marktdynamiek in kaart brengen en actuele inzichten blootleggen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld schommelingen in lidmaatschappen en de perceptie van klanten ten opzichte van e-commerce tegenover traditionele winkels meten. En met deze informatie is het mogelijk om op elk moment de concurrent te evalueren. De inzichten van Industry Tracker zorgen ervoor dat finance professionals effectiever beslissingen kunnen maken over strategische investeringen.

Beide oplossingen maken gebruik van zelflerende AI-systemen. Dit zorgt er volgens SurveyMonkey voor dat de tools sneller werken en voordeliger zijn dan traditionele marktonderzoeksbedrijven. Dankzij de AI-systemen zouden klanten makkelijk methodologisch verantwoorde trackers kunnen opstarten, onmisbare inzichten blootleggen en prestaties van branches en merken volgen.