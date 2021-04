VMware zet meer in op Kubernetes met Virtual Machine Service

VMware gaat het containerorkestratieplatform Kubernetes nog meer inzetten voor al zijn virtualisatie-oplossingen. Onlangs werd de Virtual Machine Service voor de laatste eigen VMware vSphere 7 Update 2a release uitgebracht. Deze dienst moet het verschil tussen containers en virtuele machines nog meer doen vervagen.

VMware wil bedrijven graag helpen bij het beheer en uitrollen van hun applicatie-omgevingen en leunt daarbij steeds meer op de inzet van containers. Toch hebben veel bedrijven nog bestaande applicaties draaien in de vorm van virtuele machines. Deze hebben dan vaak nog aparte ondersteuning nodig voor het gebruiken van databases en as-a-servicediensten. Denk bijvoorbeeld aan aparte besturingssystemen, kernel tuning of speciale accelerator hardware. Containers kunnen deze diensten nog niet leveren.

Met de komst van de Virtual Machine Service voor het VMware vSphere 7-virtualisatieplatform, dat ook de diensten van het eigen containerplatform VMware Tanzu omvat, wordt een eerste stap gezet om dit te veranderen.

VMware Virtual Machine Service

De VMware Virtual Machine Service maakt het ontwikkelaars makkelijker om zowel met virtuele machines (vm’s) als met containers te werken. De dienst zorgt ervoor dat zij makkelijk de eigen vm-infrastructuur kunnen inrichten en daarvoor eigen Kubernetes-commando’s ontwikkelen. Dit hoeven zij dan niet eerst bij IT-beheerders aan te vragen en te wachten voor uiteindelijke toegang. Op deze manier kunnen zowel vm’s als containers gezamenlijk laten functioneren, waar dit eerst apart was. Kortom; ontwikkelaars kunnen rondom containers en vm’s meer zelf doen, zoals onder meer het toewijzen van bronnen.

Meer onafhankelijkheid ontwikkelaars

VMware Virtual Machine Service moet ontwikkelaars onafhankelijker maken van de rest van de IT-afdeling door hen meer automatiseringsmogelijkheden binnen de Kubernetes control plane te bieden. Deze onafhankelijkheid gaat daarbij niet ten koste van alle governance-, security- en andere policy’s die door de IT-afdeling zijn gedefinieerd, aldus VMware.

Beheerders kunnen onder meer vm classes creëren die de hoeveelheid bronnen die ontwikkelaars kunnen gebruiken beperkt. Ook kunnen zij de open virtual appliance die ontwikkelaars gebruiken beperken en de hoeveelheid storage en compute bronnen inregelen met de ingebouwde namespace-functionaliteit in VMware Tanzu.

Alle nu geïntroduceerde functionaliteit moet uiteindelijk opleveren dat ontwikkelaars en andere eindgebruikers van VMware Tanzu de mogelijkheid hebben om het inregelen van vm’s in hun bestaande CI/CD pipelines te integreren. Daarbij kunnen zij volgens VMware ervoor zorgen dat zij binnen de hun toegewezen limieten blijven via de VMware vSphere namespaces-eigenschappen.

De VMware Virtual Machine Service is per direct in Update 2a van VMware vSphere 7 beschikbaar.

