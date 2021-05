HYCU brengt multi-cloud dataprotectie naar Kubernetes

Dataprotectiespecialist HYCU breidt de ondersteuning van zijn cloudgebaseerde multi-cloud dataprocetieplatform HYCU Protégé uit naar Kubernetes. Hiermee kunnen bedrijven nog beter hun data in Kubernetes-omgevingen beschermen.

Volgens HYCU is het een logische stap om met zijn cloudgebaseerde multi-cloud dataprotectieplatform nu ook Kubernetes clusters te ondersteunen. Bedrijven brengen steeds meer data en workloads in Kubernetes clusters onder, dus rechtvaardigen die een goede bescherming.

HYCU vindt dat backup- en recovery als cloudgebaseerde diensten moeten worden aangeboden om de platformmogelijkheden optimaal te benutten. Daarnaast moeten deze diensten zo eenvoudig mogelijk moeten kunnen worden gebruikt. Dit gebruik mag daarbij niet afhangen van locatie of infrastructuur.

Functionaliteit

Concreet levert HYCU met Protégé onder meer een volledige geautomatiseerde en directe discovery van applicaties, verzekerde dataprotectie en gedetailleerde en flexibele recoverymogelijkheden. Andere functionaliteit is onder meer makkelijke recovery-validatie door cross-cluster recovery en het versimpelen van testen/ontwikkelen en disaster recovery door cross-project- en cross regional cloning. Verder is het mogelijk om met de oplossing van HYCU verschillende SLA’s voor meerdere applicaties binnen hetzelfde cluster af te sluiten.

Voorlopig alleen ondersteuning Google GKE

De eerste release van HYCU Protégé for Kubernetes ondersteunt nu de Google Kubernetes Engine (GKE). Binnenkort volg ondersteuning voor andere Kubernetes clouddiensten, zo verwacht HYCU. De opossing is per direct verkrijgbaar via het reseller- en partnernetwerk van HYCU.