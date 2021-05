Red Hat helpt bij de migratie naar Kubernetes

Red Hat en IBM Research hebben tijdens Kubecon 2021 het Konveyor Project uitgebracht. Het bestaat uit een serie tools waarmee gebruikers hun applicatie kunnen migreren naar een Kubernetes-omgeving.

Konveyor bestaat uit een vijftal opensource-tools, genaamd Crane, Forklift, Move2Kube, Tackle en Pelorus. Samen bieden de tools een volledige gereedschapskist aan mogelijkheden om bestaande applicaties gereed te maken voor Kubernetes.

Crane

Als je al een gecontaineriseerde applicatie hebt draaien in Kubernetes, maar je die wilt verplaatsen naar een andere Kubernetes-cluster, kun je gebruikmaken van Crane. De tool kan ook worden gebruikt wanneer de gebruiker bijvoorbeeld wil upgraden van een oudere naar een nieuwere versie van Kubernetes of om wat voor andere reden dan ook een cluster wil leeghalen.

Forklift

Red Hat vertelt dat veel Kubernetes-gebruikers er behoefte aan hebben om hun virtual machines zonder aanpassingen te migreren naar Kubernetes. Hiervoor kunnen gebruikers gebruikmaken van virtualisatiesoftware KubeVirt. Om bestaande vm’s naar die software te migreren, heeft Red Hat nu Forklift uitgebracht. Het bedrijf claimt dat deze vorm van migreren minder voordelig is dan replatforming of refactoring, maar alsnog een uitkomst moet bieden in gevallen dat ontwikkelaars niet de mogelijk hebben om de bestaande code aan te passen.

Move2Kube

Kubernetes is met afstand het populairste containerorkestratieplatform, maar alternatieven zijn ook beschikbaar. Gebruikers die van die van een van die alternatieven toch naar Kubernetes willen komen, hebben het vanaf nu een beetje makkelijker. Met Move2Kube worden bestaande applicaties omgezet zodat ze gebruikt kunnen worden in Kubernetes.

Tackle

Voor applicaties die nog helemaal niet geschikt gemaakt zijn om in containeromgevingen te werken, heeft Red Hat de software Tackle gebouwd, bedoeld voor refactoring. Dat is het proces van het ombouwen van de applicatie-architectuur om te kunnen werken in cloud-native omgevingen. Tackle biedt enkele tools om te analyseren wat er nodig is om een applicatie werken te krijgen in een container.

Pelorus

Zodra de migratie naar Kubernetes eenmaal geslaagd is, kunnen gebruikers vervolgens de resultaten daarvan analyseren met Pelorus. Pelorus meet gegevens als de delivery-prestaties, de tijd die nodig was voor de verandering, uitrolfrequentie, gemiddelde benodigde tijd om te herstellen en hoe vaak de migratie misgaat. Deze tool is gemaakt omdat de community behoefte had om de impact van rehosting, replatforming, refactoring en verandering te kunnen meten.

Konveyor is per direct beschikbaar.

