SAP geeft Concur-platform een update met auditing tool Verify

SAP heeft zijn SAP Concur-platform voor uitgavenbeheer een update gegeven en de tool Verify toegevoegd. Verify is een tool waarmee bedrijven uitgavenrapporten op verschillende zaken en afwijkingen automatisch kunnen checken of deze in lijn zijn met de regelgeving rondom het maken van kosten door medewerkers.

Met het SAP Concur-platform kunnen bedrijven de gedeclareerde reisdocumenten en andere uitgaven van medewerkers, klanten en leveranciers documenteren en in de gaten houden. Voor het hen nog makkelijker te maken om anders moeilijk te ontdekken uitgaven en afwijkingen in uitgavenpatronen te checken en te ontdekken, is nu de tool Verify ontwikkeld. Verify werd aangekondigd tijdens het op dit moment gehouden jaarlijkse SAP SAPPHIRE-evenement.

Check op moeilijke detecteerbare uitgaven

Met de introductie van Verify kunnen bedrijven vaker fraude rond reis- en andere uitgaven voorkomen. De ERP-gigant stelt dat bedrijven wellicht binnenkort met meer fraudegevallen rondom uitgaven te maken kunnen krijgen nu de economie opengaat en lijkt te herstellen. Tijdens de pandemie zouden medewerkers en andere declaranten, volgens SAP in zijn commentaar, het wellicht niet meer zo nauw hebben genomen met het doen van hun zakelijk gerelateerde uitgaven. Een goede check op deze uitgaven – en dan vooral de moeilijk detecteerbare- is daarom een must geworden, aldus de ERP-specialist.

Functionaliteit Verify

Concreet gebruikt de tool AI- en machine learning-technologie van SAP, om op basis van scenario’s deze moeilijk te ontdekken uitgaven en afwijkingen te detecteren. De hiervoor gebruikte modellen zijn daarbij gebaseerd op de tientallen miljoenen uitgaven en bonnetjes die zich al in het SAP Concur-platform bevinden. De tool is nu zowel ingebouwd in het SAP Concur-platform te vinden of is beschikbaar als add-on.