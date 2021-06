Nasuni vervangt Windows File Servers met Google Cloud-oplossing

Cloudgebaseerde storagespecialist Nasuni introduceert zijn Nasuni Files for Google Cloud-dienst. Met deze migratiedienst kunnen klanten hun op traditionele Windows opslagservers geplaatste data nu eenvoudig in een cloudnative Google Cloud-omgeving bewaren.

Nasuni is een leverancier van een wereldwijd volledig cloudgebaseerd en cloudnative file-opslagsysteem, Nasuni UniFS. Met dit file-opslagsysteem kunnen klanten wereldwijd hun bestanden opslaan, hebben zij ingebouwde back-up- en disaster recoveryfunctionaliteit zodat hiervoor geen aparte software nodig is en kunnen zij iedere hybrid of public cloudomgeving gebruiken die zij wensen.

Andere functionaliteit van Nasuni UniFS is onder meer toegang tot de opgeslagen data vanaf iedere locatie, ondersteuning voor alle soorten prestaties en overzicht vanuit een centrale beheeromgeving.

Introductie Nasuni Files for Google Cloud

De introductie van Nasuni Files for Google Cloud integreert de functionaliteit van het cloud native file-systeem van de cloudstoragespecialist nu specifiek met de mogelijkheden en capaciteit van Google Cloud. De oplossing biedt functionaliteit als edge caching in combinatie met SMB- en NFS-bestandstoegang, ingebouwde back-up, herstel na calamiteiten en bestandssynchronisatie op meerdere locaties. Op deze manier kunnen klanten veel kosten besparen voor hun file storage. Bovendien helpt Nasuni gratis bij de onboarding en de migratie van bestanden naar zijn Google Cloud-dienst.

Afrekening met traditionele file-opslag

Een belangrijke reden voor het uitbrengen van deze oplossing is voor Nasuni dat het afrekent met het gebruik van traditionele op Windows gebaseerde fileservers. Volgens de storagespecialist zijn deze specifieke en vaak on-premise aanwezige servers voor bedrijven moeilijk te beheren. Dit lastige beheer en onderhoud, maar ook eventuele latency, kan leiden tot onderbrekingen in de bedrijfscontinuïteit. Hierop zitten bedrijven natuurlijk niet te wachten. Volgens Nasuni geeft dit aan dat traditionele storage-infrastructuur als NAS-oplossingen, file servers en back-upservers hun limiet hebben bereikt.

Door nu de opslag en het beheer vanuit de Google Cloud public cloudomgeving aan te bieden, zijn klanten ervan verzekerd dat zij altijd toegang hebben tot hun gegevens en die ook kunnen gebruiken, zo geeft Nasuni aan. Bovendien maakt dit een einde aan alle kosten die traditionele file-opslagmethoden met zich meebrengen.

Interesse uit Nederland en België

In een apart onderzoek constateert Nasuni dat in Nederland en België steeds meer bedrijven graag cloudgebaseerde file storage willen gebruiken. Veel bedrijven willen weg van hun on-premises infrastructuur voor file storage en zoeken hiervoor een oplossing in de cloud. Zij zien een dienst als Nasuni Files for Google Cloud dan ook als een goede oplossing. Bedrijven die al de Nasuni-diensten en -oplossingen gebruiken, zijn onder meer Adecco, Fugro, Vermeer Corporation, Coram Group en Umicore.

Nasuni Files for Google Cloud is per direct beschikbaar in de Google Cloud Marketplace

Tip: Google werkt aan ‘integrated data cloud’