Epicor geeft Kinetic ERP-platform volledige make over

Epicor heeft het ERP-platform Kinetic voor de fabricagesector opnieuw opgebouwd en van nieuwe functionaliteit voorzien. Volgens het bedrijf moet deze nieuwe versie klanten beter helpen en voor hen een echte ‘Industry Cloud’ realiseren.

Versie 11 vernieuwt de gehele eindgebruikerservaring. Concreet is het Kinetic v11-platform een browsergebaseerde applicatie die nu over meer navigatiemogelijkheden en intuïtieve workflows beschikt. Dit voor het vergroten van de adoptie van de betreffende ERP-oplossing. Hierdoor is de look & feel van het platform flink verbeterd.

Naast de look & feel is ook de onderliggende functionaliteit van het platform verbeterd. Onder meer is de e-commercefunctionaliteit verbeterd door een update van het Epicor Commerce Connect-oplossing. In versie 2.12 van dit onderdeel zijn meer zogenoemde ‘punchout’- eigenschappen toegevoegd.

Met de update van de Epicor Enterprise Content Management-oplossing (voorheen Docstar) is nieuwe en verbeterde security toegevoegd voor workflows en ‘custom revision numbering’. Deze functionaliteit is vooral interessant voor klanten binnen de luchtvaart- en defensiesectoren en voor fabrikanten van medische apparatuur.

Overige verbeterde functionaliteit

De oplossing Spreadsheet Server is de nieuwste versie van XL Connect. Deze oplossing is ontwikkeld door insightsoftware en beidt een rapportagesysteem binnen Excel. Het rapportagesysteem haalt in realtime data binnen vanuit Kinetic en biedt gebruikers de mogelijkheid binnen Kinetic-inzichten deze data te analyseren en rapporten te maken met de resultaten van deze analyses.

Ook biedt de nieuwste versie van het Kinetic ERP-platform specifiek gebouwde API-endpoints voor realtime verbindingen en het leveren van error messages voor alle documentatie. Eveneens is compliance binnen het platform verder aangepast voor diverse specifieke marktsegmenten.

Custom aanpassen met low/no-code

Verder biedt Epicor Kinetic v11 een geheel vernieuwde Application Studio. Met deze tool kunnen klanten hun Kinetic ERP-omgeving naar eigen wens aanpassen, zonder daarvoor te hoeven ontwikkelen. Alles kan op basis van low- en/of no-code, twee belangrijke ontwikkelingen waarover we het onlangs ook al hadden in de tweede aflevering van de Techzine-podcast.

Kinetic versie 11 is nu beschikbaar.