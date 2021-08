Microsoft geeft inkijk in updates Dynamics 365 en Power Platform

Microsoft heeft onlangs nieuwe functionaliteit voor zijn Dymamics 365- en Power Platform-oplossingen getoond. Deze oplossingen komen in het najaar definitief beschikbaar.

Microsoft heeft alvast enkele ‘early access’ Wave2-inkijkjes gegeven van de updates voor zijn Dynamics 365- en Power Platform-producten die in het najaar worden uitgerold. Concreet gaat het hierbij om de uitrolplannen, niet om functionaliteit die al kan worden getest. De meeste updates zijn incrementele verbeteringen.

Voor Dynamics 365 gaat het om honderden nieuwe mogelijkheden die aan diverse modules in Dynamics 365 toegevoegd. Onder meer krijgen de modules Finance and Operations, Sales, Marketing, Customer Service, Commerce, Business Central, Field Service, Supply Chain Management, Human Resources, Connected Store, Customer Insights, Customer Voice en Project Operations updates. Ook komen er in Wave 2 updates voor andere cloudoplossingen van de techgigant, waaronder Cloud for Healthcare, Cloud for Nonprofits en Cloud for Financial Services.

Voor Power Platform komt er meer functionaliteit voor onder meer Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents en AI Builder.

Integratie voor MS Teams uitgebreid

Microsoft wil een groot aantal van de Dynamics 365-updates uitrollen via Microsoft Teams. Onlangs werd al bekend dat gebruikers van MS Teams ook gratis Dynamics 365 data in deze oplossing kunnen gebruiken. Daarnaast maakt de techgigant ook bekend dat zijn Dynamics 365 Field Service-oplossing vanaf 30 juni 2022 niet meer on-premises wordt geleverd. Vanaf dat moment is deze oplossing alleen vanuit de cloud beschikbaar.