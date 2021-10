AWS Cloud Control API versimpelt interactie met honderden diensten

AWS groeide in vijftien jaar tijd naar meer dan 200 diensten. Om de API-interactie met dit groeiende aanbod te vergemakkelijken, introduceert Amazon de Cloud Control API. Vijf operations – ‘CreateResource’, ‘GetResource’, ‘UpdateResource’, ‘DeleteResource’ en ‘ListResource’ – stellen ontwikkelaars in staat om meer dan 100 veelgebruikte AWS-diensten te benaderen.

Elke AWS-dienst heeft een eigen API. Elke API communiceert met een eigen taal. Amazon S3’s API reageert op ‘CreateBucket’ door een storage bucket aan te maken. Amazon EC2’s API luistert naar de term ‘RunInstances’ – en maakt in dit geval een EC2 instance aan.

De bovengenoemde voorbeelden zijn een piepklein onderdeel van het totaalplaatje aan diensteigen termen waarmee de API’s van S3, EC2 en elke andere AWS-dienst communiceren. Gebruikmaken van een enkele API vergt een behoorlijke tijdsinvestering, veelal bestaand uit het herhaaldelijke onderzoeken van documentaties. Gebruikmaken van twee API’s vergt nog meer tijd. De drempel verhoogt met elke API, wat het leven van ontwikkelaars – en de organisaties die hun tijd vergoeden – bemoeilijkt.

De oplossing

Naarmate AWS’ dienstenaanbod verder verbreedt, groeit de kennis- en tijdsinvestering die benodigd om infrastructuren te bouwen, configureren en beveiligen. En juist omdat AWS’ aantrekkelijkheid grotendeels om een breed, diep én uniform aanbod draait, kon de lancering van Cloud Control API niet veel langer wachten.

Cloud Control API maakt het mogelijk om op basis van vijf identieke termen met de API’s van honderden veelgebruikte AWS-diensten te communiceren: ‘CreateResource’, ‘GetResource’, ‘UpdateResource’, ‘DeleteResource’ en ‘ListResource’. Outputs zijn per dienst instelbaar, wat inhoudt dat een bucket – in het geval van Amazon S3 – met dezelfde term (‘CreateResource’) wordt opgeleverd als een EC2 instance in Amazon EC2.

Cloud Control API is gratis beschikbaar. Kosten blijven beperkt tot de dienst waarmee Cloud Control API in samengaan wordt gebruikt, het betreffende aantal operations en Amazons standaard data transfer tarieven.