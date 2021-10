VMware introduceert gratis versie van Kubernetes-platform Tanzu

VMware komt met een gratis Community Edition van zijn Kubernetes-platform Tanzu. Met deze vrijwel complete en volledig werkende versie van zijn platform wil de virtualisatiespecialist het ontwikkelaars makkelijker maken met Kubernetes te beginnen. Ook kunnen zij hiermee de mogelijkheden van VMware Tanzu uitproberen in bestaande containeromgevingen.

VMware pakt flink uit met de Community Edition van het VMware Tanzu-platform. Deze versie beschikt over een Kubernetes runtime, load balancing, ingress-beheer, networking en container registry-beheer. Daarnaast zit standaard ook functionaliteit ingebakken voor observability/monitoring, policy-beheer en diagnostische tooling. Deze functionaliteit is voor een gratis versie heel opmerkelijk, omdat die zelfs niet in de betaalde basisversie van VMware Tanzu aanwezig is.

Daarnaast is het aantal containers of virtuele machines (vm’s) dat kan worden uitgerold onbeperkt. De gratis Community Edition heeft verder geen restricties voor onder meer de levensduur van de container-omgevingen, de schaalbaarheid of andere functionaliteit.

Benodigde hard- en software

Het hele complete Kubernetes-platform draait op een workstation met een aantal CPU’s, 6 GB aan RAM-geheugen (8 GB RAM voor Windows) en een installatie van Docker Desktop en Kubectl. De Kubernetes clusters kunnen lokaal worden gegenereerd, in de public cloudomgevingen van AWS of Azure of op bronnen die op VMware vSphere draaien.

Binden van nieuwe klanten

Met de introductie van de gratis versie van VMware Tanzu wil VMware meer ontwikkelaars aan zich binden. De Community Edition is vooral gericht op kleinere bedrijven die willen beginnen met het opzetten van Kubernetes-omgevingen en willen leren hoe zij dit moeten doen. Toch biedt de gratis versie ook meer dan voldoende mogelijkheden voor bedrijven die al Kubernetes-omgevingen draaien met oplossingen van andere aanbieders, zoals AWS EKS-diensten die binnen VMware vSphere draaien. Dit omdat de startversie van VMware Tanzu Mission Control in de gratis versie standaard aanwezig is.