Dell voorziet APEX van nieuwe cloud- en DevOps-functionaliteit

Dell heeft zijn APEX-portfolio van beheerde infrastructuur- en clouddiensten verder uitgebreid. Het portfolio gaat meer oplossingen bieden voor DevOps, bijvoorbeeld via ondersteuning voor Kubernetes-platforms.

De nieuwe APEX Multi-Cloud Data Services moeten het bedrijven makkelijker maken toegang te krijgen tot data die zich in verschillende cloudomgevingen bevinden. Hiervoor worden nu diverse file-, block-, object- en dataprotectiediensten aangeboden die gelijktijdige toegang tot alle grote public cloudomgevingen mogelijk moeten maken. Vanuit de APEX Console kunnen bedrijven straks eenvoudig storage en dataprotectie-oplossingen verbinden met de bekende public cloudogevingen. Dit moet volgens Dell Technologies vendor-lockin, hoge dat-exit-fees en kosten voor het transporteren van data van de ene naar de andere public cloudomgeving voorkomen.

APEX Backup Services en Project Alpine

Hiervoor worden nu ook diensten als APEX Backup Services voor end-to-end bescherming van SaaS-applicaties, endpoints en hybride workloads aan het portfolio toegevoegd. Het storageportfolio binnen Dell APEX wordt nu uitgebreid met Project Alpine. Hierdoor komen de bekende Dell-storageplatforms voor block en file storage nu ook voor public cloudomgevingen beschikbaar.

De storage-oplossingen zijn nu beschikbaar als een beheerde dienst en maken het mogelijk de on-premises ‘storage-ervaring’ nu ook in een public cloudomgeving te gebruiken. Bovendien maakt deze dienst het makkelijker data tussen verschillende cloudomgevingen te verplaatsen.

Verschillende DevOps-opties

Dell maakt via het APEX managed servicesportfolio daarnaast verschillende DevOps-oplossingen beschikbaar. Hiermee wil de techgigant de productiviteit van ontwikkelaars verbeteren. De techgigant wekt hierbij samen met verschillende partners, zoals AWS, Microsoft, Google, IBM/Red Hat en VMware voor het leveren van verschillende ‘DevOps-ready’-platforms.

Ook gaat de techgigant het containerorkestratieplatform Kubernetes via Dell APEX beter ondersteunen. Binnen Dell APEX is nu ondersteuning beschikbaar voor Amazon EKS Anywhere op Dell PowerFlex- en PowerStore-platforms. Ook wordt ondersteuning voor SUSE Rancher op Dell VxRail-platforms nu aangeboden.

Verder breidt Dell Technologies voor DevOps zijn Dell Technologies Developer-portal uit met meer mogelijkheden. Deze portal moet volgens de techgigant gaan dienen als een one-stop-shop voor applicatieontwikkelaars en DevOps-teams voor het kunnen leveren infrastructure as code. Gebruikers krijgen via de portal toegang tot de laatste Dell API’s, SDK’s, modules en plug-ins.

Meer beschikbaarheid

De beschikbaarheid van diverse Dell APEX -diensten is ook verder uitgebreid. De Dell APEX Data Storage-diensten zijn nu in 13 nieuwe landen in Europa en Azië-Pacific beschikbaar. Deze diensten zijn ook beschikbaar als colocatiediensten in de verschillende Equinix International Business Exchange-datacenters. Deze datacenters bevinden zich onder meer in Australië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tot slot zijn de Dell APEX Cloud Services with VMware Cloud nu beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

