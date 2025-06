Microsoft Teams Classic morgen voorgoed op zwart

Een jaar geleden verdween de ondersteuning voor Microsoft Teams Classic. Precies een jaar later, per 1 juli 2025, verdwijnt de applicatie volledig.

Net als bij Outlook koos Microsoft ervoor om alle gebruikers gefaseerd over te brengen naar een vernieuwde versie van Teams. Nadat de nieuwe variant in preview verscheen in maart 2023, ging de verplaatsing vanuit de oude app van start. Een tamelijk harde grens voor eindgebruikers bleek 1 juli 2024, toen Teams Classic officieel end-of-life was.

Problemen en oplossingen

De voornaamste reden voor individuele gebruikers om bij het oude Teams te blijven, was dat de nieuwe app problemen kende. Hoewel er maar lastig trends te ontwaren zijn, laten alleen al de bij Microsoft bekende problemen zien dat er nog patches nodig zijn. Toch is een EOL-datum voor organisaties doorgaans belangrijker dan bugs: Teams Classic ontvangt immers geen securityupdates meer.

Vanaf 1 juli is de overstap gedwongen, want het oude Teams zal simpelweg niet meer werken. Er zullen geen servers meer actief zijn om videocalls op te doen, waardoor de functionaliteit van de app in zijn geheel verdwijnt.

Wat je kunt doen

Sysadmins kunnen via policies ervoor zorgen dat medewerkers vandaag al op de nieuwe Teams-app zitten. Dit kan door classic Teams default-modus uit te schakelen en new Teams only-modus in te schakelen via de Teams Admin Center. Voor wie al is overgestapt naar de nieuwe Teams-versie, verandert er feitelijk niets.

Overigens zien gebruikers al sinds maart vorig jaar een melding dat het oude Teams op zijn retour is. Het is dus niet alsof dit als een verrassing moet komen voor gebruikers die regelmatig van de videoconferencing-tool gebruikmaken.

