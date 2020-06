Microsoft neemt data analytics-bedrijf ADRM Software over

Microsoft maakt bekend dat het ADRM Software overneemt, een bedrijf dat modellen verkoopt om data te organiseren. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Het bedrijf ontwikkelt industrie specifieke modellen om data die bedrijven willen gebruiken en standaardiseren te organiseren. Door de overname kan Microsoft deze modellen direct beschikbaar stellen aan zijn klanten in verticale markten zonder afhankelijk te zijn van een externe partner. Deze modellen zijn belangrijk voor analytics-projecten, maar ook om belangrijke bedrijfsdata op grote schaal te beheren. Denk hierbij aan het organiseren van patiëntdata.

“Samen met Microsoft Azure zullen deze mogelijkheden op schaal worden geleverd, waardoor onze klanten de digitale vooruitgang kunnen versnellen en de risico’s in een aantal belangrijke initiatieven kunnen verminderen”, schreef Ravi Krishnaswamy, vice-president van Azure Global Industry in een blogbericht.

ADRM werkte voor de overname al tien jaar samen met Microsoft aan verschillende projecten en nu zijn de werknemers van ADRM opgenomen binnen het Microsoft Azure-team. Dit maakte ADRM-CEO Kevin Schofield bekend op LinkedIn. Hij zegt dat de twee bedrijven in het afgelopen jaar al zeer nauw hebben samengewerkt. Volgens Schofield willen de bedrijven ADRM’s uitgebreide industriële modellen combineren met de onbegrensde opslag en rekenkracht van Azure.

Meerdere overnames

Microsoft heeft dit jaar al meerdere bedrijven overgenomen. In mei nam het bedrijf RPA-leverancier Softomotive over om het automatiseringsplatform Power Automate van Microsoft te versterken. Daarvoor kocht Microsoft ook Metaswitch Networks, en eerder dit jaar nam het bedrijf ook nog Affirmed Networks over voor 1,35 miljard dollar (1,2 miljard euro). Met de laatste twee bedrijven wil Microsoft een focus leggen op 5G-netwerken.