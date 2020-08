BI-platform Looker nu volledig geïntegreerd met Google Cloud

Het business intelligence (BI)-platform Looker is nu volledig geïntegreerd met Google Cloud. De samenvoeging met de public cloudomgeving heeft geleid tot nieuwe functionaliteit die de prestaties van het platform flink moeten verbeteren.

Het BI-platform Looker, het standaardproduct van het door Google in februari definitief overgenomen Looker Data Sciences, is nu volledig in Google Cloud geïntegreerd. De uitgevoerde integratie heeft tot een aantal updates voor het BI-platform geleid die de prestaties van het platform moeten verbeteren en vooral de marketing-applicaties meer functionaliteit moeten brengen.

Bedrijven kunnen hiermee straks op grotere schaal en sneller data inzetten voor hun marketingactiviteiten. Natuurlijk ook tegen lagere kosten. Vooral de features die Google Cloud hiervoor beidt, moeten daarbij gaan helpen.

Looker Blocks

De update introduceert Looker Blocks voor het cloudgebaseerde Google Marketing Platform (GMP). Looker Blocks zijn voorgebouwde stukjes code die in speciale gevallen betere advertentie- en web analytics mogelijk maken. De Looker Blocks zijn speciaal geprepareerd voor onder meer Google Analytics 360, Campaign Manager + Display & Video 360, Search Ads 360 en de laatste versie van Google Ads.

Met deze ‘bouwstenen’ krijgen gebruikers van het marketingplatform de beschikking over mogelijkheden voor interactieve data-exploratie, krijgen ze stukjes data met ingebakken lichte machine learning-voorspellingen, directe links naar het GMP om campagnes aan te passen en worden inzichten direct teruggestuurd naar het GMP. Ook is cross filtering mogelijk om inzichten te verkrijgen die niet direct in de diverse dashboards zichtbaar zijn.

Daarnaast maken Looker Blocks het mogelijk om data uit niet-Google-omgevingen te halen, zolang de betreffende omgeving queries met SQL ondersteunt. Platforms die worden ondersteund, zijn onder meer Marketo van Adobe en Salesforce.

Fundamentele verbeteringen

Verder zijn er voor het Looker BI-platform een aantal fundamentele verbeteringen doorgevoerd. Deze verbeteringen moeten klanten efficiënter laten werken en het maximale uit hun data-infrastructuur laten halen.

Verbeteringen hiervoor zijn onder meer technologie voor snellere en goedkopere zoekopdrachten, beter mogelijkheden voor het ontwikkelen van modellen door een nieuwe Integrated Development Environment (IDE) en verbeterde controlemogelijkheden voor beheerders. Met deze laatste verbeteringen kunnen zij nu bijvoorbeeld beter rollen van eindgebruikers en groepen in grote bedrijfsomgevingen beheren.

Looker MarketPlace

Tot slot komt Looker binnen zijn platform ook nog met een aantal nieuwe datadiensten en -producten die nieuwe en betere dataervaringen mogelijk moeten maken. Het ontwikkelen van workflows voor het bouwen van data-oplossingen moet tevens versnellen.

Denk hierbij aan de Looker Marketplace waarmee gebruikers toegang krijgen tot custom-oplossingen die onder meer door de Looker-community worden ontwikkeld. De MarketPlace is ook de plek waar alle Looker Blocks zich bevinden. Ook is nu via de Looker MarketPlace de dienst Data Dictionary beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers snel applicaties bouwen met het Looker extension framework.

Verder heeft Looker zijn al in november 2019 als onderdeel van Looker 7 aangekondigde ontwikkelplatform algemeen beschikbaar genaakt.