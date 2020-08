Google verbetert beeldanalyse met quantum computing

Google-onderzoekers hebben quantum computing gebruikt voor accuratere image classification (het analyseren van beelden). Quantum computing is in staat om afbeeldingen van 28 x 28 pixels te classificeren wanneer ze worden verlicht door één foton. Door een verandering aan te brengen in de quantumtoestand van dat foton is Google op zijn minst 41 procent accuraat op de MNIST-database.

De MNIST-database is een enorme database met daarin handgeschreven getallen en cijfers die vaak voor het verwerken van afbeeldingen wordt gebruikt. Hij wordt veelvuldig ingezet bij machine learning. De afbeeldingen zijn allemaal 28×28 pixels (of passen tenminste in een ruimte die zo klein is). Het gaat om 60.000 trainingsafbeeldingen en 10.000 testafbeeldingen.

Quantum computing

Een flink accurate score op de MNIST-database is bijzonder. Dat is een flinke verbetering die bij klassiekere benaderingen maar 21 procent was. Het werk is bedoeld om te laten zien hoe quaantum computing kan vernieuwen. Zeker in het licht van problemen en uitdagingen met kunstmatige intelligentie. De onderzoekers gebruiken zogeheten beam splitters, phase shifters en meer optische zaken om een hologram te maken. Afhankelijk van het patroon waarop het foton neerkomt kan de beeldclassificatie worden doorgegeven.

Het is gebleken dat het onnodig is om veel foton in te zetten voor interferentie voor het gewenste resultaat bij een quantumexperiment. Google denkt dat deze nieuwe invalshoek interessant kan zijn om de fysica van het meetproces te leren. Quantum computing lijkt er helemaal klaar voor om AI te verbeteren. IBM, MIT en Oxford schreven eerder dit jaar dat hoe beter quantum computers worden, hoe waardevoller ze worden in het uit elkaar halen van data op zeer complexe datastructuren (feature mapping). Zo kan er AI ontstaan die data wel kan zien die klassieke computers niet kunnen zien.

Suprematie

De quantum computing-technologie van Google kan berekeningen aanzienlijk sneller uitvoeren. In tweehonderd seconden kon de bijzonder computer een berekening maken die een supercomputer tienduizend jaar zou kosten. Geen wonder dus dat Google volop experimenteert en onderzoekt op het gebied van quantumtechnologie.