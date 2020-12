Samsung traint Bixby stemassistent met Google Cloud TPU’s

Google heeft bekendgemaakt dat Samsung gebruikmaakt van zijn Cloud Tensor Processing Units (TPU’s). Deze chips zijn gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI). Samsung gebruikt ze voor het trainen van zijn stemassistent Bixby.

Samsung-smartphones maken gebruik van Google’s besturingssysteem Android. De eigen stemassistent Bixby vervult ook een grote rol, doordat het te vinden is op meer dan 160 miljoen toestellen. Met behulp van Google Cloud moet Bixby verbeteren.

TPU’s van Google

De TPU’s zijn applicatie-specifieke circuits die Google maakt voor kunstmatige intelligentie. TPU’s zijn ontwikkeld om machine learning te laten excelleren, helemaal in relatie tot de online diensten van Google. In 2018 zijn de chips via Google Cloud beschikbaar gemaakt, waardoor andere bedrijven beter kunnen werken met de Google Cloud om hun machine learning-projecten verder te ontwikkelen, schrijft SiliconAngle.

Samsung is ook zo’n bedrijf. Het gebruikt de TPU’s om de traintijd van kunstmatige intelligentie naar beneden te brengen. Bixby zorgt bijvoorbeeld dat de stemopdrachten van gebruikers in tekst worden omgezet om deze vervolgens verder te verwerken. Daarvoor wordt een automatische spraakherkenningsengine gebruikt, die recentelijk is voorzien van een upgrade. Dankzij Google Cloud kon die nieuwe engine sneller worden ingezet.

Samsung Bixby

Normaal zou Samsung 180 uur nodig hebben voor een training, maar nu wordt die naar 10 uur teruggebracht. Het werkt met de derde generatie TPU van Google, die qua prestaties 420 teraflops kan leveren. De nieuwe engine binnen Bixby is slechts een tiende van het origineel met 4,7 procent minder woordfouten. Plus, hij is aanzienlijk sneller: 11 keer zo snel om precies te zijn.

Het zou nog sneller kunnen zijn, want Samsung maakt niet gebruik van de nieuwste TPU van Google. In juli is een nieuwe geïntroduceerd door Alphabet, die een gemiddelde prestatie kent van 2,7 keer hoger dan zijn voorganger. Op dit moment is die vierde generatie AI-chips nog niet openlijk beschikbaar voor Google Cloud-klanten.

