Informatica introduceert Intelligent Data Management Cloud

Informatica, een specialist voor cloudgebaseerd datamanagement, heeft onlangs zijn Intelligent Data Management Cloud (IDMC) gelanceerd. Met dit cloud-native AI-platform kunnen bedrijven nog sneller data inzetten voor hun digitale transitie.

Informatica ziet dat bedrijven steeds meer data gebruiken voor hun digitale transitie. Om deze data in meerdere omgevingen te gebruiken, heeft Informatica een met AI ondersteund platform, het Intelligent Data Management Cloud (IDMC), ontwikkeld. Dit platform helpt bedrijven bij het op de juiste wijze gebruiken van de in alle multi-cloud- en hybrid cloudomgevingen verspreide en gefragmenteerde data. Het platform vormt een brug tussen de diverse databronnen, waar die zich ook bevinden en van ieder type, en de uiteindelijke gebruikers.

Het platform biedt daarnaast mogelijkheden om deze data door diverse eindgebruikers te laten gebruiken. Data is in de ogen van Informatica niet alleen meer een zaak van gespecialiseerde medewerkers als data engineers en data scientists, maar voor iedere andere zakelijke eindgebruiker. Met behulp van no code/low code kan deze laatste groep via het platform met de data werken. Verder zorgt het platform voor de juiste security.

Functionaliteit IDMC

Concreet is het IDMC een cloud-native een op microservices gebaseerd API-platform. Het platform is schaalbaar en serverless. De basis van het platform is CLAIRE, de AI-technologie van Informatica. Deze technologie is standaard aanwezig in iedere dienst die hier bovenop ligt. De AI-technologie voegt AI voegt aan metadata toe, zodat bedrijven een beter inzicht krijgen van hun ‘data estate’. Dit met behulp van allerlei machinelearning-algoritmes. Op deze manier kunnen bedrijven vervolgens op een geautomatiseerde en intelligente manier alles met hun data doen.

De volgende ‘laag’ maakt deze automatisering mogelijk. Denk daarbij aan diensten die het mogelijk maken om met data te verbinden, data pipelines te bouwen, data te verwerken en uiteindelijk gereed maken voor analytics. Het platform maakt de data vervolgens toegankelijk voor de eindgebruikers om te gebruiken. Dit gebeurt onder meer met een soort ‘data marketplace’ waar eindgebruikers kunnen ‘shoppen voor data’ alsof zij in een webwinkel aan het rondstruinen zijn.

Samenwerking met public clouds

Naast de komst van het IDMC maakt Informatica ook bekend dat het cloudgebaseerde datamanagementplatform uitgebreid beschikbaar te maken in Microsoft Azure, AWS en Google Cloud.

Het IDMC komt in een gratis en op gebruik gebaseerde betaalde versie op Azure beschikbaar. Hierbij richt Informatica zich vooral op klanten die een simpele testomgeving willen hebben. De gratis versie biedt 100 compute uren per maand en gratis Cloud Data Integration-diensten, Cloud Mass Ingestion-diensten en zogenoemde ‘out-of-the-box’ verbindingen met de meest populaire on-premise-, cloud- en SaaS-gebaseerde databronnen en applicaties. Ook opent Informatica voor Azure nieuwe cloudregio’s in Azië en Europa.

In samenwerking met AWS lanceert Informatica nieuwe cloudgebaseerde data governance en catalog-as-a-service. Deze oplossing biedt onder meer een integratie tussen Informatica en Amazon Redshift en kunnen bedrijven sneller data onboarden. Met Google Cloud maakt Informatica onder meer Cloud Data Integration (CDI) Elastic mogelijk en worden de diensten Cloud Mass Ingestion en API Management verbeterd.

Tip: Informatica breidt functionaliteit voor Snowflake uit