Dell Technologies helpt met databeheer in edge-omgevingen

Dell Technologies heeft onlangs zijn Dell EMC Streaming Data Platform gepresenteerd. Hiermee kunnen bedrijven de grote hoeveelheden verzamelde data direct op locatie verzamelen en analyseren.

Bedrijven hebben tegenwoordig, onder meer door de opmars van het IoT of de industriële variant IIoT, de beschikking over grote hoeveelheden. Voor het inzetten van deze data om alle bedrijfsprocessen te optimaliseren, wordt het steeds handiger de benodigde verwerkings- en analyseprocessen direct ‘aan de bron’ dan in een meer afgelegen datacenter of data lake af te handelen.

Functionaliteit Dell EMC Streaming Data Platform

Met het cloudgebaseerde Dell EMC Streaming Data Platform springt Dell Technologies in op deze trend. Het platform richt zich specifiek op het opslaan, verwerken en analyseren van data die uit edge devices afkomstig zijn. Het platform kan datastomen van tienduizenden edge devices afhandelen. Alle verzamelde data, onafhankelijk waar het vandaan komt of uit welk type het bestaat, wordt in het platform samengebracht en omgezet in ‘unified data’. Deze gegevens kunnen daarna weer makkelijk worden beheerd en geïmplementeerd in andere oplossingen.

Het platform is geschikt voor het verwerken en analyseren van zowel realtime streaming data als data in blokken en eerder opgeslagen historische data. Het Dell EMC Streaming Data Platform integreert hiervoor onder meer met de diverse storage-oplossingen en -toepassingen van Dell EMC. Data die aan de edge beschikbaar komt, hoeft dus niet naar andere locaties te worden weggeschreven.

Use cases via Dell Apex Private Cloud

Naast de introductie van het Dell EMC Streaming Data Platform, heeft de techgigant ook al enkele specifieke use cases gedefinieerd. Bijvoorbeeld voor die klanten die data willen inzetten voor hun edge-omgevingen binnen de maakindustrie.

Concreet bestaat deze use case -die via het as-a-serviceportfolio van Dell Apex Private Cloud worden geleverd- uit een reference-architectuur. Deze reference-architectuur maakt het voor bedrijven in de maakindustrie mogelijk om snel slimme oplossingen aan de edge uit te rollen, hun applicaties daarvoor te consolideren en uiteindelijk realtime inzichten te genereren. De architectuur maakt het mogelijk om data van workstations, computers, mobiele devices en andere endpoints binnen een fabriek te verzamelen en op een centrale locatie inzichtelijk te maken.

Verder heeft Dell Technologies ook een dergelijke reference-architectuur ontwikkeld voor gebruik door spoorwegmaatschappijen. Het Dell EMC Streaming Data Platform en de use cases zijn per direct beschikbaar via Dell Apex Private Cloud.

