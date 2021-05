Rubrik richt zich op ransomware met AppFlows

Rubrik heeft tijdens zijn Forward-event nieuwe data security-features onthuld, om de impact van ransomware beter te beoordelen en het herstel te automatiseren. De nieuwe tool AppFlows speelt hier een centrale rol in.

Bij het onthullen van de nieuwe functies wijst Rubrik op het ernstiger worden van de ransomware-bedreigingen. Van halverwege 2019 tot halverwege 2020 zou het totaal aantal gerapporteerde ransomware-aanvallen met meer dan 715 procent zijn toegenomen.

AppFlows

Om een beter antwoord te bieden op ransomware komt Rubrik binnen Polaris nu met de nieuwe disaster recovery-oplossing AppFlows. Hiermee richt het bedrijf zich op herstel bij een datacenter outage of van ransomware. Hiervoor gebruikt het naar eigen zeggen applicatieblauwdrukken die resource mapping en workload dependencies vastleggen.

AppFlows komt in eerste instantie met gerichte functionaliteit voor VMware. Dat houdt in: disaster recovery orkestratie voor on-premise VMware-omgevingen, alsmede bescherming en migratie van VMware on-premise naar VMware Cloud on AWS.

Verdere ransomware-functionaliteit

Naast AppFlows is er nog andere functionaliteit gericht op ransomware. Zo is er feature voor massaherstel van applicaties. Hiermee is het mogelijk om te zien welke applicaties aangetast zijn en de recentste onaangetaste versies te vinden, om binnen enkele minuten te herstellen.

Verder onthult Rubrik tijdens Forward de volgende nieuwe functionaliteit:

Integratie met Palo Alto Networks Cortex XSOAR en ServiceNow Incident Response, waardoor nauwere samenwerking tussen ITOps- en SecOps-teams mogelijk wordt voor sneller herstel;

Tweefactorauthenticatie om ongeautoriseerde toegang te helpen voorkomen;

Data risicomanagement met de nieuwe Sonar-analyse van gebruikersgedrag om te bepalen wie er bestanden opent, wijzigt of toevoegt;

Op Forward is ook meer ondersteuning voor veelgebruikte enterprise applicaties aangekondigd. Zo werkt de automatische backup- en recovery-functionaliteit nu met de SAP HANA-database. Ook is er nieuwe functionaliteit gericht op Microsoft 365-applicaties (zoals SharePoint en Microsoft Teams), Kubernetes, NetApp SnapMirror, Nutanix, Oracle, vSphere Metro Storage Cluster en Cassandra-databases.

