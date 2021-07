CM.com breidt portfolio uit met overname TraceDock

Bijhouden wie er wanneer op je website komt en daar iets mee kunnen doen, is uiteraard erg belangrijk voor veel bedrijven. Door allerlei ingebouwde tools in browsers is dat echter steeds lastiger. Met de oplossingen van het Nederlandse TraceDock kun je dit wel doen. Vandaag maakt het eveneens Nederlandse CM.com, een speler in de wereld van Conversational Commerce, bekend dat het TraceDock overneemt.

CM.com bestaat al een behoorlijke tijd. Het bedrijf is opgericht in 1999, precies twintig jaar voor TraceDock, dat dus nog de status van start-up heeft. CM.com is begonnen met het aanbieden van een SMS-dienst om in contact te komen en te blijven met je klanten. Inmiddels is het bedrijf ook actief, onder andere na enkele overnames, in de wereld van de ticketing en betalingen. De data die uit deze onderdelen beschikbaar komt, koppelt het bedrijf aan elkaar om nieuwe klantinzichten te verkrijgen.

TraceDock

TraceDock maakt software waarmee je als organisatie first-party data kunt verzamelen van je websitebezoekers. Daarbij ben je dus niet afhankelijk van wat ontwikkelaars van browsers in hun software stoppen. Denk hierbij aan Intelligent Tracking Prevention in Safari en Enhanced Tracking Protection in Microsoft Edge, maar uiteraard ook ad blockers. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de data uit Google Analytics verre van volledig is. Voor marketingdoeleinden is dat verre van optimaal.

Naast first-party dataverzameling biedt TraceDock nog meer. Je kunt er ook data mee verzamelen zonder daarvoor afhankelijk te zijn van cookies. Dat wil zeggen, of iemand nu wel of niet cookies accepteert, maakt niet uit als je de oplossing van TraceDock gebruikt. Tot slot maakt TraceDock het mogelijk om server-side transaction tracking te doen. Google Analytics gebruikt doorgaans de zogeheten ‘Thank you’-pagina’s om transacties te meten. Dit zijn de pagina’s die je ziet nadat je hebt betaald. Dit betekent dat je afhankelijk bent van het gedrag van de klant. Het heet dan ook niet voor niets client-side transaction tracking. Je hebt dan veel minder controle dan wanneer je dit aan de serverkant inricht. Dat is exact wat TraceDock aanbiedt.

Samen gaan CM.com en TraceDock verder

CM.com bood dus zoals gezegd al inzichten uit data rondom communicatie en betalingsverkeer. Daar komt nu met de overname van TraceDock ook nog first-party website-data bij. Ze optimaliseren daarmee het contact met onbekende websitebezoekers.

Met andere woorden, CM.com kan nu een integraal aanbod doen aan marketeers. In marketing-termen houdt dit in dat CM.com met deze overname de eerste Nederlandse communicatie- en payment-provider is die marketeers de hele klantreis laat optimaliseren. Het is overigens ook goed om te vermelden dat TraceDock werkt volgens een privacy by design-benadering. Dit houdt in dat het volledig voldoet aan de AVG/GDPR. Klanten die op dit moment al gebruikmaken van TraceDock zijn HEMA, VanMoof, Simpel, NS, KvK, Corendon, en Independer. Uiteraard rekent het bedrijf ook veel marketingbureaus tot haar klanten: Merkle, Dept, ISM eCompany, Fingerspitz, IMPACT Extend en Maxlead.

Reacties CM.com en TraceDock

Hieronder voor de volledigheid de reacties van de CEO’s van de twee bedrijven. Allereerst Boris Schellekens, de CEO van TraceDock: “We zagen in CM.com meteen een logische match en zijn dan ook blij met deze overname. Het bedrijf focust op slimme, technologische oplossingen en heeft een nuchtere kijk op technologie. Onze oplossingen vullen elkaar goed aan en stellen bedrijven in staat om alles uit de beschikbare data te halen. Bovenal is onze mindset dezelfde: een focus op privacy, waardoor het belang van de klant en de gebruiker op één komt te staan.”

Dit is wat Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com over de overname zegt: “Deze overname helpt ons mede om onze visie op Conversational Commerce verder vorm te geven. Door TraceDock te integreren met onze Mobile Marketing Cloud kunnen onze klanten meer inzichten verkrijgen uit first-party data. Daardoor optimaliseren ze nog gemakkelijker de complete klantreis. Met deze integratie zal TraceDock internationaal nog verder groeien dan het nu al zelfstandig doet.”

De twee oprichters van TraceDock (Boris Schellekens en Jaap Breeuwer, zie hierboven) verhuizen overigens mee naar CM.com. Dat is gebruikelijk bij dit soort overnames. Ze blijven ten minste twee jaar betrokken bij TraceDock en treden dus in dienst bij CM.com.