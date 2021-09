AWS versimpelt business intelligence met NLP-tool QuickSight Q

AWS heeft onlangs zijn Natural Language Processing (NLP)-tool QuickSight algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze tool zijn de diverse business intelligence diensten en producten van AWS nog makkelijker te gebruiken door middel van het stellen van vragen in ‘normale’ menselijke taal.

De nu algemeen beschikbaar gemaakte tool AWS QuickSight Q is een toevoeging op de bestaande cloudgebaseerde AWS QuickSight-dienst. Deze zoekdienst voor business intelligence (BI) kan in verschillende andere AWS BI-tools worden geïntegreerd voor het versneld vinden van antwoorden in AWS-bronnen en die van derde partijen. De antwoorden worden vervolgens op een grafische manier te gepresenteerd. Hiermee vormt het een concurrent voor andere tools als Tableau en Qlik.

De toevoeging van een NLP- en machine learning tool als QuickSight Q moet het vinden van antwoorden in de verschillende databronnen en databases versnellen. Bovendien kunnen vragen nu gewoon in normale taal worden gesteld en krijgen antwoorden in datavisualisaties. Op deze manier kunnen ook niet-data-experts makkelijker werken met de diverse BI-tooling die bedrijven gebruiken voor het optimaliseren van hun processen.

Werking AWS QuickSight Q

De onderliggende NLP- en machine learning technologie is getraind voor diverse zakelijke omgevingen en data points. Zo haalt het data naar boven op uitgesproken termen als ‘omzet’, ‘groei’, en ‘plaatsing’ en begrijpt ook de intentie van de vraag van de gebruiker. De tool haalt vervolgens alleen die data op die de vraag beantwoordt en toont dit visueel in grafieken.

De tool is niet gebaseerd op vooraf ingestelde dashboards of andere rapporten voor het maken van de grafische weergave van de antwoorden. Hierdoor hoeven klanten niet iedere keer een dashboard een update te geven op het moment dat er nieuwe zakelijke vragen komen.

Overige functionaliteit

Andere handige eigenschappen van AWS QuickSight Q zijn onder meer het met een editor kunnen aanpassen van de manier waarop de tool vragen moet begrijpen. Dit elimineert de behoefte aan complexe data prep voordat vragen kunnen worden gesteld.

Ook beschikt de tool over zogenoemde ‘auto-complete-suggesties’ voor belangrijke vragen en zakelijke termen. Deze functionaliteit helpt klanten met het formuleren van vragen. De dienst heeft ook een spellingschecker en kan acroniemen en synoniemen begrijpen.

AWS QuickSight Q kan nu nog alleen in het Engels gestelde zakelijke vragen beantwoorden. De dienst is wel breed verkrijgbaar voor bestaande AWS QuickSight-gebruikers in de AWS-regio’s US East (Ohio en N. Virginia), US West (Oregon), Europa (Frankfurt, Londen en Ierland). Andere regio’s volgen binnenkort.