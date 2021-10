Qlik Application Automation verlegt grens tussen BI en automatisering

Qlik, ontwikkelaar van een analytics cloud platform, introduceert Qlik Application Automation. Met de nieuwe, zogeheten ‘no code’-oplossing verlegt het softwarebedrijf de grens tussen Business Intelligence en de daaruit opvolgende automatisering van SaaS-applicaties.

Qlik Application Automation stelt gebruikers onder andere in staat om gebeurtenissen in datasets te herkennen en op te volgen met automatische handelingen in honderden compatibele SaaS-applicaties. Het laatste is een verrijking van de hoofdzakelijk analytische en visualiserende mogelijkheden waar Qlik van origine om bekend staat – en daarmee een meldenswaardige stap.

Qlik beweegt van Business Intelligence naar volautomatisering. Daar deed het eerder geïntroduceerde Qlik Active Intelligence al naar vermoeden. Het nieuwe Qlik Application Automation maakt de cirkel rond: waar Qlik Active Intelligence inzicht in data vergemakkelijkte met triggers als visuele alerts, stelt Qlik Application Automation organisaties in staat om data automatisch te vertalen naar handelingen in de diverse SaaS-applicaties waar een organisatie op draait.

Blendr.io aan de basis

Zowel Qlik Active Intelligence als Qlik Application Automation zijn het gedeeltelijke gevolg van de overname van Blendr.io. De acquisitie vond in oktober van vorig jaar plaats. Blendr.io’s iPaaS-technologie, sindsdien een onderdeel van Qliks platform, dient als ondergrond voor de (door)ontwikkeling van Active Intelligence en Application Automation.

No code

Tijdbesparing is het hoofddoel van automatisering. In dit licht mag de keuze voor een ‘no code’-ontwerp geen verrassing heten. Qlik Application Automation is configureerbaar met een ‘drag and drop’-systeem. Het instellen van een automatische handeling in één van de honderden compatibele SaaS-applicaties is werkelijk zo simpel als het slepen van twee blokken: één voor de trigger (ofwel gebeurtenis), één voor de handeling (ofwel opdracht voor een SaaS-applicatie).

De technologie voor dit ‘no code’-ontwerp van Application Automation is onder andere aan de recente acquisitie van Big Squid te danken.

Qlik Application Automation is per oktober bruikbaar als onderdeel van het Qlik Cloud analytics platform.