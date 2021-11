ThoughtSpot lanceert Data Workspace, spitst toe op data professionals

ThoughtSpot introduceert de Data Workspace, een reeks introducties voor technische dataprofessionals.

ThoughtSpot ontwikkelt een zoekmachine en AI-engine om de gegevens in data warehouses inzichtelijk en benaderbaar te maken voor gebruikers met of zonder technische achtergrond. De weg daarnaartoe, het inrichten van ThoughtSpots oplossing, blijft afhankelijk van technische vaardigheid. Met de introductie van de ‘Data Workspace’ lanceert de organisatie een reeks tools om het werk van dataprofessionals te vergemakkelijken.

Het nieuws

De organisatie stelt dat de release het koppelen van data warehouses verder vergemakkelijkt. Tegelijkertijd lanceert de organisatie SpotApps, gebruiksklare analytics-applicaties die direct na een verbinding kunnen worden uitgerold om de verbonden data toe te passen voor een specifiek doeleinde. Bijvoorbeeld de voorspelling van omzetcijfers of rapportage van medewerkersbehoud. De twee voorbeelddoeleinden moeten, bij gebrek aan de nieuwe SpotApps, op basis van zoekopdrachten of eigen ontwikkeling bereikt worden.

Daarnaast stelt de organisatie dat de integratie van ThoughtSpot en SaaS- of bedrijfseigen apps verder is versterkt. “Zakelijke gebruikers hebben live, interactieve toegang tot data nodig om de meest impactvolle beslissingen te nemen”, vertelt Ajeet Singh, medeoprichter en Executive Chairman van ThoughtSpot. “In plaats van te vertrouwen op dataprofessionals om inzichten voor hen te vinden, moeten deze eerstelijnsbeslissers zelf de inzichten kunnen verwerven.” Hij doelt op ThoughtSpots data-uitvoer in third-party apps, bijvoorbeeld voor de verwerking in Salesforce of Slack. Hoe het nieuwe Data Workspace de bestaande mogelijkheden precies toespitst is op dit moment onbekend.

Tot slot meldt ThoughtSpot dat custom SQL-scripts en dbt (softwareoplossing voor het structureren van data, red.) per direct worden ondersteund. Daarmee is ThoughtSpot beter geschikt voor het modelleren en beheren van data. Dergelijke processen worden normaliter buiten ThoughtSpot uitgevoerd, wat wijst op ThoughtSpots ambitie om meer technische werkzaamheden binnenshuis te faciliteren.