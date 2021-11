Snowflake ondersteunt Python voor data pipeline- en app-ontwikkeling

Snowflake maakt bekend dat Python per direct gebruikt kan worden in Snowpark. De laatstgenoemde oplossing is al langer beschikbaar om Scala en Java in te zetten voor de ontwikkeling van data pipelines en data-intensieve applicaties. Nu voegt Python zich in het rijtje.

Snowflake’s platform omvat een volledige data stack. Daartoe behoort tooling voor het ontwikkelen van data pipelines, inrichten van data lakes, structureren in data warehouses en het ontwikkelen van applicaties die van een directe datatoevoer afhangen.

Snowpark kijkt bij de ontwikkeling van data pipelines en data-intensieve applicaties om de hoek. Allereerst stelt de oplossing gebruikers van SQL in staat om Java functions in applicaties te verwerken. Ten tweede hebben gebruikers van programmeertaal Scala de optie om data pipelines in applicaties te ontwikkelen zonder de tussenkomst van SQL, wat de afhankelijkheid van de laatstgenoemde programmeertaal vermindert.

Python in Snowpark

Nu voegt Snowflake een derde functionaliteit aan Snowpark toe. Data in Snowflake is per vandaag volledig benaderbaar met Python. De programmeertaal kant gebruikt worden om Snowflake-data te benutten en aansturen, onafhankelijk van SQL. Zowel syntax als een reeks populaire Python-libraries worden ondersteund.

De introductie wijst op een trend. Snowflake zet zich af van de vastgeroeste verhouding tussen SQL en data engineering. Met Snowpark beoogt de organisatie ondersteuning van een breder aantal programmeertalen. Het laatste werd eerder onderstreept door Scala en Java; nu met Python. De vraag is niet of er meer talen in het straatje passen, maar welke taal de eerstvolgende blijkt.

