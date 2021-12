Veeam gaat eigen Salesforce back-uptool naar de markt brengen

Veeam is van plan een eigen tool voor het back-uppen van Salesforce-gegevens voor klanten beschikbaar te maken. Daarnaast staat ook een grote update voor Veeam Backup & Replication 11a in de planning.

In een interne memo refereert Veeam aan een komende lancering van een commerciële versie van zijn eigen back-up tool voor Salesforce data. De commerciële versie, die de naam Veeam Backup for Salesforce heeft meegekregen, is gebaseerd op een intern tool voor back-up van Salesforce. Deze tool, die al twee jaar wordt gebruikt, beschermt de eigen Salesforce-data van Veeam.

Functionaliteit

De tool back-upt Salesforce-data en aanverwante metadata naar iedere omgeving. Of dit nu on-premises is of in public cloudomgevingen. In eerste instantie de public cloudomgevingen AWS en Azure, maar er volgen meer.

De dienst maakt het verder mogelijk de Salesforce-data snel te herstellen na verlies of beschadiging. Daarnaast beschermt de oplossing ook tegen securitybedreigingen of menselijke fouten. Tot slot biedt het komende Veeam Backup for Salesforce-product bedrijven de mogelijkheid compliance te versimpelen en risico’s te verminderen. Inmiddels is al een private bèta beschikbaar van de tool.

Update voor Veeam Backup & Replication 11a

Naast de komst van Veeam Backup for Salesforce, zit er ook een grote update voor Veeam Backup & Replication 11a aan te komen. Een cumulatieve patch moet onder meer nieuwe platformversie voor onder andere Windows, Linux, Oracle en SAP gaan brengen. De nieuwe versie brengt onder meer prestatieverbeteringen, maar ook nieuwe functionaliteit als AMI instance type selection tijdens restore-acties.

Verder komt Veeam Backup for AWS 4a snel beschikbaar in de AWS Marketplace. Wanneer deze update precies verschijnt, is niet bekend.