De Nederlandse toezichthouder sprak gisteren met Apple over de stralingsrisico’s van de iPhone 12. Het neemt nu twee weken de tijd om de vervolgstappen te bepalen. In België word er al aangegeven dat verregaande maatregelen zoals in Frankrijk niet nodig blijken.

De lijn die Frankrijk trekt voor de iPhone 12, blijkt maar in weinig landen (onmiddellijk) te worden doorgetrokken. Het is nog niet duidelijk of daar in Nederland verandering in zal komen over twee weken, weet Computable. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) bekijkt de situatie namelijk en neemt hiervoor het gesprek met Apple mee in overweging.

België gerustgesteld

In België heeft de staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, al uitgesproken dat het niet nodig zal zijn om de verkoop van de iPhone 12 te pauzeren.

In opdracht van de staatssecretaris heeft de Belgische telecomwaakhond BIPT de toestellen geanalyseerd. De eerste resultaten hiervan zijn ‘geruststellend’.

Michel heeft overigens wel contact gehad met Apple en de techgigant gevraagd de software-update voor Franse Apple-gebruikers ook naar andere lidstaten van de EU uit te rollen. “Elke Europeaan moet van dezelfde normen en stralingsnormen genieten, zoals het Europees kader voorschrijft”, redeneert hij.

De iPhone 12 werd vorige week op aandringen van de de Franse waakhond uit alle rekken van Franse verkopers gehaald. Volgens deze autoriteit is de specific absorption rate (SAR) net boven het wettelijk maximum. Deze waarden duidt aan of een apparaat de gebruiker niet aan te veel straling blootstelt.

De conclusie van de Franse waakhond zette autoriteiten uit Europa op scherp. Volgens Apple zou het probleem dan weer specifiek voor Frankrijk gelden, volgens de techgigant komen de problemen namelijk voort uit een specifiek testprotocol dat andere landen niet hanteren. Dat kan verklaren waarom de analyse van het BIPT bijvoorbeeld andere resultaten verkrijgt.