ASUS heeft onlangs tijdens CES 2024 een nieuwe versie van zijn ASUS Zenbook Duo op de markt gebracht. Naast een Intel Core Ultra-processor, beschikt deze high-end laptop ook over maar liefst twee 14-inch schermen.

Met de introductie van de nieuwe ASUS Zenbook Duo doet de bekende Taiwanese laptopfabrikant ook een duit in het zakje van ‘AI-pc’s’ die meermaals de revue passeren tijdens CES 2024. Niet in de laatste plaats omdat ook deze laptop over de populaire en voor AI-workloads bedoelde Intel Core Ultra-processor beschikt.

Twee 14-inch-schermen

De meest opvallende specificaties van de ASUS Zenbook Duo zijn echter de twee OLED 14-inch schermen waarmee de laptop is uitgerust. Hierdoor kan de laptop in verschillende posities worden geplaatst.

Denk daarbij aan een typische notebook-positie, waarbij het tweede scherm is verborgen, of in een positie waarbij beide schermen worden gebruikt. Het toetsenbord is volledig los te koppelen van de schermen.

Daarnaast hebben de schermen een statief waarmee ze op een tafel kunnen worden gezet, maar beide schermen kunnen ook plat in een ‘sharing’-modus worden gelegd, waardoor er één groot beeldscherm ontstaat.

Drie Intel Core Ultra-varianten

De Zenbook Duo komt in verschillende vormen voor. De eerste variant maakt gebruik van de Intel Core Ultra 9-processor 185H. Het is uitgerust met 24 MB aan cache, een kloksnelheid tot 5,1 GHz, 16 cores en 22 threads. Dit is in combinatie met een Intel-NPU en een Intel Arc-GPU.

De tweede variant bevat de Intel Core Ultra 7-processor 155H, kent 24MB aan cache, heeft een kloksnelheid tot 4,8 GHz, 16 cores en 22 threads.

De laatste variant is de Intel Core Ultra 5-processor 125H 1.2 GHz, 18MB Cache, kloksnelheid tot 4.5 GHz, 14 cores en 18 Threads. Vanzelfsprekend met een Intel-NPU en een Intel Arc-GPU.

Andere specs zijn 16 of 32 GB aan RAM en 512 GB, 1TB of 2 TB aan NVMe SSD-storage. Er is gekozen voor een 75Wh-batterij.

Hoge prijs

De ASUS Zenbook Duo komt naar verwachting aan het einde van deze maand op de markt en is beschikbaar vanaf rond de 1.975 euro. Een behoorlijk bedrag dus voor een laptop die erg op een 2-in-1 device lijkt.

