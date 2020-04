AWS lanceert integratiedienst Amazon Appflow

AWS heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd, Amazon AppFlow. Deze dienst moet het voor beheerders mogelijk maken om beter en eenvoudiger de onderlinge datastromen tussen de public cloud-omgeving en andere SaaS-diensten te kunnen beheren en controleren.

De nieuwe dienst moet het mogelijk maken dat beheerders meer controle krijgen over de stromen van data die zich tussen AWS en andere SaaS-diensten, zoals Google Analytics, Marketo, Salesforce, ServiceNow, Slack, Snowflake en Zendesk, bewegen. De dienst is per direct in alle Amazon-regio’s beschikbaar.

Bron: AWS

Veel besparingen

Amazon AppFlow maakt het mogelijk om bi-directionele datastromen op te zetten en te automatiseren, zonder dat daar speciale integratie-code voor moet worden geschreven. Volgens de techgigant waren ontwikkelaars vaak veel tijd kwijt met het schrijven van grote hoeveelheden code om de integratie tussen AWS en de SaaS-diensten mogelijk te maken. Dit hoeft dus niet meer en kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Verder zorgt automatisering van deze handelingen ervoor dat het eventueel lekken van gegevens en menselijke fouten worden voorkomen, aldus de techgigant.

Private connectiviteit

De nu gelanceerde dienst helpt, ondanks dat wordt aangegeven dat het tweerichtingverkeer mogelijk maakt, vooral bij het verplaatsten van data van de SaaS-applicaties naar AWS-diensten waar deze data kan worden geanalyseerd.

Hiervoor worden verschillende tools gebruikt zoals Amzon PrivateLink met dedicated private internetverbindingen. Op deze manier kunnen klanten hun data van AWS en andere SaaS-diensten eenvoudig combineren, zonder dat zij deze data over het publieke internet hoeven te verplaatsen. Dit stelt hen in staat petabytes -AWS spreekt zelfs over exabytes- aan data over al hun applicaties te verplaatsen zonder daarvoor custom connectors te ontwikkelen of anderszins onderliggende API’s en netwerkconnectiviteit te beheren.