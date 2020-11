Lenovo ziet in omzet en winst in tweede kwartaal flink toenemen

Techgigant Lenovo heeft zijn omzet en winst in het tweede kwartaal van dit jaar flink zien toenemen. Alle onderdelen van de techgigant boekten winst door een toenemende vraag naar thuiswerkmogelijkheden en daarvoor geschikte (cloudgebaseerde) infrastructuur.

Ondanks de huidige pandemie, kon de overkoepelende Lenovo Group in het tweede kwartaal van 2020 mooie cijfers schrijven. De totale omzet van de techgigant bedroeg 14,5 miljard dollar (12,5 miljard euro), een toename van 7 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019.

De totale winst van het bedrijf nam ook flink toe. De totale winst voor belastingen bedroeg in Q2 2020 470 miljoen dollar. Dit is een toename van 52 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 310 miljoen dollar, 53 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019.

Resultaten bedrijfsonderdelen

Volgens Lenovo is de toegenomen omzet en winst vooral te danken aan de behoefte die bedrijven en consumenten nu hebben voor oplossingen en toepassingen voor werken en leren op afstand. Dit wordt het meest duidelijk uit de kwartaalcijfers van de Lenovo’s Intelligent Devices Group. Deze divisie omvat de PC and Smart Devices (PCSD)- en de Mobile Business Group (MBG)-bedrijfsonderdelen van de techgigant.

Het PCSD-onderdeel, die de pc’s en laptops van Lenovo omvat, noteerde een omzetgroei van 8 procent of 11,5 miljard dollar. De techgigant claimt op basis van deze cijfers dat het inmiddels mondiaal marktleider als het om pc’s gaat. Het MBG-bedrijfsonderdeel zag de omzet met 18 procent toenemen.

Zakelijke markt

Ook op de markt voor zakelijke oplossingen, het terrein van de Lenovo Data Center Group, gaat het uitstekend. Deze divisie zag de omzet van zijn SD-infrastructuur, storage, software en aanverwante diensten in het tweede kwartaal toenemen met 11 procent tot een totaal van 1,48 miljard dollar. De omzet uit cloudgerelateerde diensten en producten zag de omzet met maar liefst 34 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De Intelligent Transformation-groep, die verantwoordelijk is voor het Internet of Things (IoT), zag de omzet met 36 procent toenemen of 1,2 miljard dollar.

Verwachting rest 2020

De verwachtingen voor de rest van het jaar ziet Lenovo eveneens positief tegemoet. Vooral omdat de techgigant verwacht dat door de pandemie veel medewerkers van bedrijven blijven thuiswerken. Hierdoor zal de verkoop van het aantal pc’s -die dus duidelijk de basis van de inkomsten vormen- blijven toenemen, maar blijft ook de vraag naar de onderliggende (cloudgebaseerde) infrastructuur onverminderd hoog.