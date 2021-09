VMware updatet vSphere en vSAN voor beheer en prestaties

VMware heeft een update uitgebracht voor de vSphere 7- en vSAN 7-producten voor virtualisatie. De updates moeten betere applicatieprestaties bieden en tegelijkertijd een gezamenlijk platform bieden voor de onderliggende virtuele machines (vm’s) en containers.

Met de updates wil de virtualisatiegigant zijn oplossingen voor het beheer van vm’s en het beheer van storagebronnen voor deze vm’s verder optimaliseren. Ook wil VMware hiermee zijn containertechnologie verder uitbreiden.

Met de geoptimaliseerde diensten moeten bedrijven straks over een ‘developer-ready’-infrastructuur beschikken. Niet alleen geeft dit bedrijven betere prestaties van hun hardware, maar moet hiermee ook een gezamenlijk platform beschikbaar komen waarop zowel vm’s als containers draaien. Nu zijn er voor containers en vm’s vaak aparte platforms, maar dat moet hiermee tot het verleden behoren. Dit biedt dan meer efficiency en kostenbesparingen.

Update van vSphere 7

vSphere 7 Update 3 biedt meer mogelijkheden die bovenstaande doelen moeten realiseren. Zo biedt de update onder meer een versimpelde setup voor VMware Tanzu, de Kunernetes orkestratiesuite van de techgigant. Ook is ondersteuning toegevoegd voor virtuele GPU’s en kunnen ontwikkelaars via de Kubernetes AI de VMware VM Service gebruiken voor het inregelen van vm’s die de GPU-bronnen gebruiken.

Daarnaast zijn er in VMware vSphere ook meer mogelijkheden voor schalen gekomen, waaronder meer resilience en monitoringsfunctionaliteit voor persistent memory-systemen. Ook helpt hierbij de toegevoegde ondersteuning voor NVMe/TCP, waarmee klanten meer uit hun bestaande storagebronnen kunnen halen.

De toegevoegde functionaliteit in de VSphere-update richt zich verder op het versimpelen van de dagelijkse werkzaamheden. Denk daarbij aan een vereenvoudigde setup van NSX Security binnen de vSphere client en een ‘easy button’-workflow naar VMware vSAN. Met deze laatste functie wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger een hele cluster op een ordelijke manier af te sluiten, terwijl op hetzelfde moment veilig de data wordt gemigreerd. De nieuwe vSAN Health Check Correlation-functionaliteit moet verdere versimpeling mogelijk maken, zoals het oplossen van problemen voor clusters door de echte oorzaak van de problemen aan te kaarten.

In de vSAN 7 Update 3-update is nu functionaliteit als Stretched Clusters for Kubernetes Workloads toegevoegd. Hiermee kan een vSAN-cluster van een enkele locatie naar twee locaties worden uitgebreid. Dit geeft meer beschikbaarheid van de ondersteunde applicaties. Daarnaast zijn in de update ook een groot aantal nieuwe eigenschappen voor security toegevoegd. Deze updates moeten onder meer de resilience van workloads verbeteren, toegang tot bestanden tot het hoogstnoodzakelijke beperken en encryptiesleutels op speciale security hardware opslaan.

De vSphere 7 Update 3- en de vSAN 7 Update 3-updates komen eind oktober algemeen beschikbaar.