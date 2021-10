Arm versnelt IoT-ontwikkeling met virtuele hardwareomgeving

Arm introduceert met Arm Total Solutions for IoT een complete omgeving voor het ontwerpen van op Internet of Things (IoT) gerichte applicaties en producten. Kern van de oplossing vormt de gevirtualiseerde chipsettechnologie van de nieuwe Arm Virtual Hardware Targets.

Met IoT-tooling kunnen bedrijven hun IoT-applicaties sneller en op schaal ontwikkelen. Dit moet de ontwikkeltijd van de diverse applicaties en toepassingen reduceren van gemiddeld vijf jaar naar drie jaar.

Introductie Arm Virtual Hardware Targets

Kern van de IoT-ontwikkelstack is een nieuwe benadering van de benodigde hardware. IoT-ontwikkelprocessen duurden volgens de chiptechnologiespecialist altijd te lang omdat veel fysieke hardware nodig was voor het testen van nieuwe software-oplossingen.

Arm heeft dit proces met de introductie van Arm Virtual Hardware Targets naar eigen zeggen opgelost. Concreet bestaat deze oplossing eruit dat de chipsetspecialist zijn fysieke processors heeft gevirtualiseerd in een cloudomgeving. Met deze virtuele chipsets in deze cloudomgeving kunnen ontwikkelaars aan de slag. De omgeving simuleert verschillende aspecten van de processors, zoals geheugengebruik, randapparatuur en meer. Hierdoor kunnen de IoT-ontwikkelaars veel makkelijker moderne softwaretechnologie gebruiken en testen voor hun IoT-applicaties. Denk daarbij onder meer aan DevOps-methodieken en CI/CD.

Met Arm Virtual Hardware Targets is het mogelijk zowel de hardware- als de softwarevoorwaarden en -technologie voor IoT-applicaties gelijktijdig te ontwikkelen en te testen. Dit bespaart veel tijd en kosten. Arm Virtual Harware Targets is gebaseerd op de al bestaande reference package van de chiptechnologiespecialist ARM Corstone.

Project Centauri-standaarden

Een ander belangrijk onderdeel van het Arm Total Solutions for IoT-pakket is het zogenoemde Project Centauri. Dit is een set API-interfaces voor het eenvoudiger schalen van softwarediensten op meerdere hardwareplatforms. Hierdoor kunnen klanten makkelijker IoT-applicaties naar meer onderling verschillende platforms uitrollen, zonder dat zij daarvoor de code moeten herschrijven. Project Centauri levert hiervoor een set device- en platformstandaarden en referentie-implementaties voor onder andere device boot, security en cloudintegratie.

Ook ondersteunen de Project Centauri API’s PSA Certified en Open-CMSIS-CDI. Dit is een standaard cloudspecificatie voor het reduceren van het maken van software voor diverse cloudomgevingen en besturingssystemen.

Arm heeft inmiddels de eerste configuratie van de Arm Total Solution for IoT-oplossing beschikbaar gemaakt. Deze specifieke oplossing richt zich vooral op gewone workloads voor compute en machine learning, zoals op ML gebaseerde herkenning van keywords. Daarnaast is de Arm Virtual Harware-tooling ook beschikbaar via de AWS Marketplace.