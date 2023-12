Niet Nokia, maar Ericsson zal AT&T de komende jaren voorzien van ORAN-apparatuur om hun netwerk te moderniseren. De enige overgebleven Amerikaanse klant van Nokia is T-Mobile USA, maar ook daar zou men ontevreden zijn over het Nokia-ontwerp.

AT&T heeft voor het contract met Ericsson 14 miljard dollar in vijf jaar tijd toegezegd.

Telco’s zijn gezien de wereldwijde economische situatie niet al te enthousiast over het uitbreiden en moderniseren van hun netwerken. De contracten die wél te bemachtigen zijn, worden daardoor extra belangrijk. De AT&T-aankondiging bezorgt Nokia daarom grote kopzorgen, waarvan de aandelen in zeven jaar tijd niet zo weinig waard zijn geweest als nu.

In 2020 had Nokia een soortgelijke klap te verwerken, toen Verizon koos voor Samsung Networks voor de levering van 5G-RAN-apparatuur. Die deal was 6,64 miljard dollar waard.

Klachten van klanten zonder oplossing

Industrie-analist Earl Lum speculeerde enkele dagen vóór de AT&T-aankondiging dat deze aanstaande was. Nokia zou al langer klachten vanuit het telco-klantenbestand krijgen over het eigen aanbod. Lum verwees specifiek naar de MIMO-producten van het bedrijf, die actief gekoeld moeten worden. Het gaat hierbij om radio-oplossingen die van essentieel belang zijn voor de opbouw van 5G-netwerken. De Intel-chips in de Nokia-apparatuur vereisen ventilatoren om koel en licht genoeg te blijven. Deze compromis leidde volgens Lum tot ergernis bij AT&T en T-Mobile USA, met alle gevolgen van dien. Inmiddels is Nokia afgestapt van deze Intel-oplossingen, maar die wijziging heeft jaren gekost.

Nokia bracht een statement naar buiten na het besluit van AT&T. Ondanks dat men teleurgesteld is, stipt het bedrijf aan dat er onlangs in Japan wel een succesvolle deal voor Open RAN-apparatuur gesloten werd. Het is een reactie die lijkt op die van Nokia toen Verizon in 2020 wegliep. Gezien de lange duur van de 5G-contracten in kwestie, zal het mislopen van beide deals nog lang voelbaar zijn voor het Finse bedrijf. Omdat Huawei uit de westerse markt voor 5G-apparatuur is geworpen, is alleen Ericsson een concurrent.

Open RAN: door Nokia aangejaagd, maar Ericsson gaat er met de deal vandoor

De ironie van het AT&T-besluit zit ‘m in het feit dat Nokia juist veel eerder dan Ericsson in Open RAN geloofde. De destijds kersverse CEO Pekka Lundmark stelde in 2020 dat Nokia er alles op alles ging zetten om een 5G-leider te zijn, met Open RAN als prioriteit. Ericsson was een stuk minder enthousiast over de technologie, en stond zelfs bekend als een vijand van de technologie. Telco-bedrijven kunnen dankzij Open RAN allerlei leveranciers met elkaar combineren voor hun apparatuur, zodat vendor lock-in voortaan voorkomen wordt. De weerstand van Ericsson leidde tot het herzien van verschillende technische afspraken voor Open RAN in juni van dit jaar, om te voorkomen dat de technologie zou floppen.

Nu lijkt het er dus op dat de gok van Nokia op Open RAN juist is gebleken, maar dat Ericsson op het juiste moment een aantrekkelijker aanbod op dit gebied levert. Het is andermaal een klap voor Nokia, dat er alles aan zal moeten doen om niet ook T-Mobile USA te verliezen.

