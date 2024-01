Een consortium van vijf organisaties in Nederland beginnen met ECOFED, een cloudproject met financiering vanuit de overheid en de EU. Info Support, i3D.net, BIT, AMS-IX en TNO gaan zich tussen 2024 en 2027 inzetten voor een “federatieve Europese cloud”.

ECOFED is een afkorting voor “European cloud services in an open federated system”. Concreet moet het project een wegbereider zijn voor meer onafhankelijkheid van de Amerikaanse cloudproviders. Het zal zich richten op “de ontwikkeling van open interfaces en open-source software tools om de ontbundeling van software en cloudoplossingen te bevorderen,” laat het consortium weten.

Met andere woorden: een “federatieve” cloud maakt het voor gebruikers mogelijk om zelf te kiezen welke software en cloudoplossingen men kiest. Open interfaces en open-source software tools worden door het consortium genoemd om dit te realiseren.

De deelnemers verschillen sterk van elkaar. Zo is i3D.net een game-ontwikkelaar en richt Info Support zich als IT-partner op allerlei sectoren. AMS-IX is een ledenorganisatie voor onder andere providers van clouddiensten, ISP’s en telecombedrijven. BIT is een zakelijke ISP dat zich naar eigen zeggen richt op colocaties, internetverbindingen, managed hosting en outsourcing. TNO is vaker bij dit soort projecten van de partij om ze te voorzien van onderzoek, consulting en licenties.

IPCEI-CIS: een miljardenproject (met 70 miljoen voor Nederlandse projecten)

De EU stelt 2,6 miljard euro beschikbaar voor een groot aantal projecten ter bevordering van de Europese cloudinfrastructuur. De nadruk kan op talloze punten liggen, van cybersecurity tot duurzaamheid. Drie Nederlandse projecten kregen groen licht. De overheid stelt in totaal 70 miljoen euro beschikbaar om ze te realiseren.

Er is niet bekend hoeveel ECOFED zal ontvangen vanuit dit budget. Wel laat het consortium weten met andere Europese bedrijven in zee te gaan. Zo wordt samengewerkt met OpenNebula en Arsys in Spanje, Engineering in Italië en het Duitse SAP.

Al deze partijen zullen samen met de vijf Nederlandse organisaties zich hard maken voor een “open en federatief cloud-ecosysteem”. Het betekent dat er verschillende diensten zonder inmenging van bijvoorbeeld Microsoft, Google of AWS verhandeld kunnen worden.

Een van de andere drie Nederlandse projecten richt zich op de duurzaamheid van datacenters. Daar doen Asperitas, BetterBe, NBIP, Deerns, Eurofiber, de Universiteit Twente en (net als nu) TNO mee.

Breed spectrum, succes zal moeten blijken

Het EU-cloudproject heet IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services, kortweg IPCEI CIS. Al eerder bespraken we het feit dat dit niet de eerste keer is dat Europa autonomer wil worden. Het Gaia-X-project diende tevens hiervoor te zorgen, zonder succes.