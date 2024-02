Microsoft mag toch een nieuw datacenter bouwen in de Wieringermeer in Noord-Holland. Dit besloot een bestuursrechter onlangs. De Stichting Red de Wieringenmeer had hiertegen een rechtszaak aangespannen. Het Microsoft-datacenter is bijna klaar.

Volgens de milieubeschermers van de Stichting Red de Wieringermeer zou het geplande datacenter schade opleveren aan een nabijgelegen Natura-2000-gebied. De faciliteit zal zich bevinden op het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer, waardoor het gebied Duinen Den Helder-Callantsoog volgens de stichting in het geding zou komen.

Zaak ongegrond verklaard

De bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland ging hier niet in mee. Men veegt de aanklacht van tafel om procedurele redenen. Het betreffende Natura 2000-gebied valt niet onder het werkgebied van de stichting, waardoor het niet dergelijke klachten juridisch kan aankaarten.

“De stichting kan alleen een beroep doen op een norm als die norm ook bedoeld is om haar belangen te beschermen. Aangezien dit Natura 2000-gebied niet binnen het werkgebied van de stichting valt, kan zij zich hier niet op beroepen”, stelt de uitspraak.

Hierdoor kan Microsoft gewoon doorgaan met de bouw van het nieuwe datacenter. De techgigant heeft op de locatie in Middenmeer al een groot datacenter operationeel.

Procedure voor de bühne

Een opvallend detail is dat het Microsoft-datacenter inmiddels al bijna voltooid is. De milieubeschermers van de Stichting Red de Wieringermeer startten hun juridische actie pas toen er voor de start van de bouw al een gedoogvergunning was afgegeven. Hiertegen kon de stichting niet in beroep en kon de techgigant dus al starten met de bouw.

Nadat de omgevingsvergunning, waar wel beroep tegen mogelijk was, uiteindelijk was verleend, bleek het datacenter al voor driekwart geconstrueerd.

Volgens de Stichting Red de Wieringermeer was verlies in de rechtszaak al ingecalculeerd. Toch zou het vooral om de nodige publiciteit zijn gegaan en het slaan van de ‘nodige piketpaaltjes’, stellen de milieubeschermers in een commentaar aan RTV Noord-Holland.

