Frontline Ventures stopt 200 miljoen dollar kapitaal in twee investeringsfondsen. Dit heeft tot doel de Europese en Amerikaanse groei van bedrijven aan te zwengelen.

Het is voor Frontline Ventures de missie om B2B-softwarebedrijven wereldwijd te helpen groeien. Voornamelijk een groei naar de VS en binnen Europa worden geambieerd. De groei moet de bedrijven klaarstomen voor een beursgang. Deze missie verloopt via de fondsen Frontline Seed en Growth. De fondsen zullen tezamen een totaal van 200 miljoen dollar investeren.

Succes reeds gebleken

Beide fondsen hebben al succesvolle investeringen gemaakt in de afgelopen jaren. Het Seed-fonds heeft in de afgelopen tien jaar meer dan 80 investeringen gedaan in Europese start-ups. 60 procent van hun is daarna uitgebreid naar de Amerikaanse markt. Eén van deze bedrijven was Workvivo. Het communicatieplatform met focus op werknemersbetrokkenheid werd in 2023 overgenomen door Zoom.

Frontline Ventures probeert de Amerikaanse mentaliteit rondom durfkapitaal naar Europa te brengen. Vaak wordt het potentieel van Europese B2B-softwarebedrijven onderschat, merkt Brennan O’Donnell, Partner van Frontline Growth: “Hoewel het traditioneel een markt is dat vaak door Amerikaanse ondernemers over het hoofd wordt gezien, is Europa goed voor meer dan 30% van de wereldwijde omzet van top presterende B2B-softwarebedrijven bij een beursgang.”

