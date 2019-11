Thales en Ground Labs vereenvoudigen data discovery

Welke gevoelige data is er eigenlijk aanwezig binnen een bedrijf? En waar staan deze gegevens precies? Met data discovery is dat in kaart te brengen. Thales en Ground Labs werken nu samen aan een oplossing die dit mogelijk maakt.

Thales is een grote speler op het gebied van cybersecurity en gegevensbescherming. Ground Labs richt zich met zijn expertise op data discovery. Samen maken zij nu een oplossing speciaal voor privacy en gegevensbescherming.

“Organisaties hebben de behoefte om gevoelige data snel op te kunnen sporen en te beveiligen, ongeacht waar het zich ook bevindt. Hiervoor hebben ze inzicht nodig welke gegevens waar worden gegenereerd en opgeslagen”, vertelt Todd Moore, vice president, encryption products for cloud protection and licensing activity bij Thales.

De geïntegreerde oplossing voor data discovery brengt dan ook niet alleen de gevoelige data van een bedrijf in kaart, maar laat een organisatie ook direct richtlijnen opstellen om die data te beheren en te beschermen.

Compliance met wet- en regelgeving

De oplossing zorgt er verder voor dat organisaties gemakkelijker kunnen voldoen aan wereldwijde, regionale en lokale wet- en regelgeving rondom privacy en gegevensbescherming, vertelt Don Kaye, chief revenue officer bij Ground Labs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de GDPR, die sinds 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is.

“Organisaties hebben de zekerheid dat de beste tools worden toegepast voor het beveiligen van hun meest kritische bedrijfsgegevens. We streven namelijk een gezamenlijk doel na: het beschermen van onze klanten, ongeacht waar zij hun data ook opslaan.”

Beschermen data uitdagend

Het beschermen van gevoelige data is voor veel organisaties nog altijd een uitdaging, zo bleek in juni dit jaar uit onderzoek van Thales. Zo blijkt 61 van de organisaties in Europa en 60 procent van de bedrijven in Nederland ooit een datalek te hebben gehad.

Een deel van die datalekken is bovendien recent. 29 procent van de door Thales onderzochte Europese bedrijven had vorig jaar nog een datalek. In Nederland had 31 procent van de bedrijven in 2018 een datalek. Binnen die groep had 14 procent bovendien niet alleen vorig jaar, maar ook op een eerder moment te maken met een datalek.