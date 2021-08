‘Apple beveelt frauduleuze applicaties in eigen App Store aan’

Ontwikkelaars klagen dat het Apple niet goed lukt frauduleuze applicaties uit zijn App Store te weren en ze zelfs aanbeveelt. Het gaat bijvoorbeeld om applicaties die ongewoon hoge kosten berekenen of winst aftappen van andere applicaties.

Volgens MacRumors hebben onderzoekers ontdekt dat bepaalde dubieuze en/of frauduleuze applicaties nog steeds in de Australische App Store aanwezig zijn. Bovendien wordt geconstateerd dat Apple deze dubieuze applicaties actief heeft gepromoot. Vooral zijn dit applicaties die eindgebruikers hoge kosten berekenen voor abonnementen en/of in-app aankopen. Ook kan het gaan om scam-applicaties die winst afromen van andere applicaties die meer kwaliteit hebben

Voorbeeld Jelly Slime Simulator

In het geval van de Australische App Store gaat het bijvoorbeeld om de applicatie ‘Jelly: Slime Simulator, ASMR’. Deze applicatie volledig gevuld met abonnementen. Een abonnement kost 11 euro per week. Gebruikers worden hierdoor op hoge kosten gejaagd. De onderzoekers ontdekten dat Apple deze applicatie zelfs actief heeft aanbevolen in zijn App Store.

Het is opvallend dat Apple dit soort applicaties toelaat tot zijn App Store, geeft MacRumors aan. De techgigant heeft hiervoor een specifieke policy dat de App Store expliciet dure applicaties die eindgebruikers proberen te misleiden met absurde hoge prijzen weigert. Toch blijken er nog steeds van dit soort applicaties in de App Store op te duiken, wat tot ergernis leidt onder ontwikkelaars.

Reactie Apple

Volgens Apple wordt hard gewerkt aan het verder beveiligen van de App Store en een veilige omgeving voor applicaties. De techgigant zegt constant op te treden tegen frauduleuze applicaties. In 2020 zouden tegen de 500.000 ontwikkelaccounts zijn verwijderd voor fraude en zijn er meer dan 60 miljoen applicaties uit de App Store verwijderd.

De onderzoekers stellen dat Apple zich wel inzet, maar dus duidelijk nog steeds niet genoeg. Zij geven ook aan dat dit constant achter de feiten aanlopen op de lange termijn nadelig kan zijn voor Apple. De techgigant is in verschillende rechtszaken gewikkeld waarbij het wil voorkomen dat app stores van derde partijen ook iOS-applicaties gaan aanbieden. Vooral voor het ‘zuiver houden’ van deze applicaties, is een veel door Apple gebruikt argument.