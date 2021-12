Rubrik lanceert Cloud Vault, bescherming tegen ransomware in Azure

Rubrik lanceert Cloud Vault. De ‘air-gapped’ securitydienst stelt organisaties in staat om bedrijfskritische data op een geïsoleerde locatie op te slaan.

De locatie is onbereikbaar voor reguliere omgevingen. Ransomware-aanvallers hebben geen mogelijkheid om de data te bereiken. Data in de kluis blijft bruikbaar voor het herstel van systemen en gegevens, ook wanneer andere delen van een omgeving zijn geraakt.

Het laatste wordt met het jaar belangrijker. Backups zijn van oudsher de laatste verdedigingslinie tegen de versleuteling van gegevens. Aanvallers richten zich dan ook hoofdzakelijk op het aftakelen daarvan. Een professionele hackgroep die slaagt in het infiltreren van een netwerk heeft één prioriteit: het vinden en uitschakelen van de backups.

Oplossingen als Rubrik Cloud Vault schudden de boel op om het speelveld gelijk te trekken. De ervaring van een hackgroep met tientallen succesvolle backupaanvallen wordt verwerpelijk wanneer een backupomgeving er volledig anders uitziet – of niet meer bestaat, zoals Rubrik Cloud Vault mogelijk maakt.

De oplossing werd gebouwd op Microsoft Azure. Gegevens zijn op te slaan in een onbereikbare kluis. Rubrik beschrijft het ontwerp als ‘air-gapped’. Leiden er geen wegen naar de omgeving, dan kan een ransomware-aanvaller de omgeving niet treffen of besmetten. Alleen gebruikers die met multi-factor-authenticatie zijn geverifieerd hebben toegang tot de kluis.

Waar en wanneer

Dan Rogers, President van Rubrik, benadrukt dat Rubrik Cloud Vault het Zero Trust Security-platform van Rubrik met Azure Blob Storage combineert. De introductie is dan ook voornamelijk interessant voor organisaties met omgevingen in Azure. Rubrik Cloud Vault verschijnt ergens in de komende maanden op de Azure Marketplace.

