Arctic Wolf breidt securityactiviteiten uit naar Benelux

Arctic Wolf, een Amerikaanse leverancier van securitydiensten, gaat zijn activiteiten uitbreiden naar de Benelux. Deze uitbreiding is een uitvloeisel van de recente expansie van de activiteiten naar de EMEA-regio.

Als onderdeel van de EMEA-plannen is in Newcastle een Europees hoofdkantoor opgericht en in Duitsland een eerste SOC gevestigd. Ook is Arctic Wolf nu officieel partner van het Oracle Red Bull Racing-team voor de Formule 1.

SOC in Frankfurt

Het in Frankfurt gevestigde SOC moet klanten in de Benelux-regio voorzien van flexibele mogelijkheden voor het bepalen hoe data wordt opgeslagen en benaderd. Ook moet het SOC klanten helpen bij het beveiligen van hun bedrijfskritische systemen en data tegen cyberaanvallen. Ook kunnen zij hiermee voldoen aan de geldende internationale wet- en regelgeving op het gebied van databescherming.

Cloudgebaseerd security operationsplatform

Arctic Wolf gebruikt voor zijn securitydiensten het Arctic Wolf Security Operations Cloud platform. Dit op onder meer XDR gebaseerde platform brengt klanten volgens de aanbieder de broodnodige eenvoud, gebruiksgemak en de toegankelijkheid van security operations. Hierdoor kunnen bedrijven hun bestaande security operations uitbreiden en versnellen. Zelfs als deze bedrijven zelf niet over de juiste kennis of gekwalificeerd personeel beschikken.

Arctic Wolf stelt zijn diensten zelf beschikbaar of via securitypartners. In Nederland is onder meer securityspecialist NextStep24 een belangrijke partner.