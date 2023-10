Cybersecurityexperts hebben bovenmatig last van werkstress en overwerk, blijkt uit een recent Brits onderzoek naar de werkcondities. Desondanks zijn ze wel zeer tevreden met hun carrièreperspectieven.

Uit het 2022/2023 State of the Profession- onderzoek van het Britse Chartered Institute of Information Security (CIISec) blijkt dat securityspecialisten nog relatief vaak gebukt gaan onder werkstress.

De helft van de ondervraagde professionals heeft aan dat zij stress ervaren door de dagelijkse werkzaamheden en de hoeveelheid werk die zij te verstouwen krijgen. Bijna een kwart werkt 48 uur of meer. Acht procent werkt zelfs wekelijks meer dan 55 uur.

Een derde van de respondenten geeft aan dat zij bang zijn met een cyberaanval te maken krijgen en daardoor ’s nachts wakker liggen. Ook maken zij zich zorgen dat de huidige economische omstandigheden een groei van het aantal cyberaanvallen in de hand werken en dat vooral kleine bedrijven vaak het slachtoffer zullen worden.

Laag salaris belangrijkste reden voor vertrek

Een laag salaris is voor de meeste ondervraagde experts verder de belangrijkste reden om van baan of werkgever te wisselen. Daarnaast veranderen experts ook van baan of werkgever vanwege te weinig groeiperspectief, slechte werkomgevingen, slecht of ineffectief management en saai of weinig afwisselend werk.

Ondanks al deze minpunten, zien de meeste cybersecurityexperts voor de toekomst nog voldoende carrièreperspectief. Een zeer grote meerderheid, 80 procent van het totaal, geeft aan dat zij uitstekende carrièreperspectieven hebben. Ook geven zij aan dat de industriesector waarin zij werkzaam zijn flink groeit of ‘booming’ is.

