De Nederlandse SAP-consultant iQibit zet de dochteronderming Future Proof (FP) Security op. Dit bedrijf moet zich specialiseren in securitydiensten voor het populaire cloud-en ERP-platform.

De populariteit van SAP leidt tegenwoordig ook naar een toenemende vraag naar securitydiensten rondom de cloud- en ERP-diensten van deze techgigant. De Nederlandse SAP-consultant iQibit heeft dit probleem onderkend en introduceert daarom nu een eigen dochteronderneming.

Werkterrein FP Security

FP Security wil bedrijven als sparringpartner en adviesbureau helpen met het oplossen van de diverse security-vraagstukken voor SAP-omgevingen. De aangeboden securitydiensten lopen uiteen van preventieve diensten als risicomanagement tot het daadwerkelijk verbeteren en onderhouden van het hele SAP Security-landschap van klanten.

“Het enige wat wij niet oppakken, zijn Security Audits”, zegt directeur Rob Bosman van FP Security. “Dit is echt een vak apart en daar ligt ook niet onze ambitie. Wat we wel doen is een Security Scan, waaruit een Risk Rapportage vloeit die verbeteringen aangeeft om door de audit te komen.”

“Als FP Security willen wij ons onderscheiden door niet alleen naar risico’s te kijken maar ook naar toekomstgerichte oplossingen. Daarbij willen we stabiele en flexibele beveiliging bieden die inspeelt op de behoeften van vandaag en morgen.”

Rob Bosman (links), Pieter Gijsselhart (rechts)

iQibit ziet veel mogelijkheden

iQibit is vanzelfsprekend zeer tevreden over het oprichten van het dochterbedrijf en de samenwerking met Rob Bosman. “Het specialisme van iQibt ligt in het optimaliseren van geldstromen. Daarom zochten zij een samenwerking met een specialist die haar klanten helpt met security vraagstukken en de SAP-business kent en begrijpt.”

“Rob Bosman is een oud-collega van iQibt en een gerenommeerde expert binnen zijn vakgebied. Samen met hem hebben wij van gedachten gewisseld en gekeken naar de mogelijkheden om een bedrijf op te richten die zich pur sang richt op SAP Security en Risk Management”, geeft MT-lid Pieter Gijselhart van iQibit aan in een commentaar.

